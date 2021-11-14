Японці презентували бюджетний та економічний автомобіль

Японська Suzuki показала економічний хетчбек Celerio, який коштує менше $7 тис.

Suzuki презентувала бюджетну модель Celerio. Дизайн хетчбека виконаний у стилі останніх автомобілів марки. У нього двооб'ємний профіль, видатний передній бампер та великі фари овальної форми.

В основі Suzuki Celerio третього покоління лягла модифікована версія платформи Heartect. Вона використовується виробником у таких моделях як Swift, Ignis та Wagon R. Спорідненість з останнім простежується неозброєним оком – у Celerio такі ж дверні ручки, дзеркала та ряд елементів інтер’єру.

За рахунок збільшеного розміру салон став дещо просторішим, ніж був у його попередника.

Крім того, Celerio нарешті оснастили повноцінною мультимедійною системою з дисплеєм на сім дюймів, який замінив звичайну магнітолу.

Автомобіль став просторішим, а його багажник виріс до 313 літрів. Базова комплектація Suzuki Celerio тепер включає кондиціонер, ABS та дві подушки безпеки, а серед опцій є безключовий доступ та парктронік.

Новий Suzuki Celerio зберіг літровий двигун потужністю 67 кінських сил, але його доповнили системою глушіння під час зупинок.

Паспортні витрати пального знижені до 3,7 літрів на 100 кілометрів.

Вартість Suzuki Celerio починається від $6,7 тис.