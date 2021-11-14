Volkswagen створив бюджетний автомобіль на базі популярної моделі

Німецька компанія вперше показала бюджетний седан, який було створено на базі Volkswagen Polo

Volkswagen підготував новий бюджетний седан. Його створено на базі популярної моделі – Polo. А називатиметься новинка Polo Track.

Детальних фото, які дозволяють розглянути нову модель з усіх боків, наразі немає. Виробник обмежився публікацією першого тизера, за яким судити про зовнішність автомобіля складно.

На фото видно лише затемнену передню частину.

Volkswagen Polo Track буде побудований на модульній платформі MQB, яка є основою кількох інших моделей VW Group. Наприклад, співплатформниками майбутньої новинки є:

Audi TT і Q3;

Volkswagen Golf,

Skoda Octavia;

Seat Ibiza.

Подробиць про Volkswagen Polo Track наразі немає, але відомо, що нове сімейство автомобілів з’явиться у продажу в 2023 році.

В Україні декілька років тому продавалася бюджетна версія Volkswagen Polo в кузові «седан». Але вона зникла з автосалонів, адже автомобілі цієї моделі поставлявся із Росії. Проте Україна заборонила поставки автомобільної техніки із країни-агресора.