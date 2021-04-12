Автомобілі за мільйони доларів: названо найдорожчі моделі в світі

Які автомобілі коштують найдорожче в світі у 2021 році: топ-35 найдорожчих моделей

Видання «Auto24» склало рейтинг найдорожчих автомобілів в світі в 2021 році. До списку потрапили лише нові автомобілі вартістю більше мільйона доларів. Таких виявилось 35 моделей.

Домінує у рейтингу французький виробник гіперкарів Bugatti, який зараз входить до складу групи Volkswagen. До рейтингу потрапило відразу шість автомобілів Bugatti. Їх загальна вартість цих автомобілів – 37,8 мільйони доларів.

Італійська марка Pagani представлена у списку чотирма автомобілями. Причому старіша модель є дорожчою за три новіші разом узяті. Загалом чотири машини Pagani тягнуть на 28,9 мільйона доларів.

Ferrari ділить третє місце з Koenigsegg – обидва бренди мають у списку по три машини. Італійські суперкари “заважують” на 6,1 мільйона доларів, а шведські – на 9,6.

Aston Martin, McLaren, Lamborghini та W Motors випустили по два супердорогих автомобіля. Решта ж брендів у списку представлена однією моделлю.

Щодо країн походження найдорожчих суперкарів, тут статистика наступна:

Італія – 10 авто;

Великобританія – 8 авто;

Франція – 6 авто;

Швеція – 3 авто;

Японія – 2 авто;

Об’єднані Арабські Емірати – 2 авто;

Німеччина -1 авто;

Данія – 1 авто;

Хорватія – 1 авто;

США – 1 авто.

А далі – безпосередньо рейтинг найдорожчих автомобілів в світі в 2021 році. Нижче ви знайдете список із 35 автомобілів з цінами, а також галерею з їх фотографіями.

ТОП-35 найдорожчих автомобілів в світі