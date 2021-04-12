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    Автомобілі за мільйони доларів: названо найдорожчі моделі в світі

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    Pagani Zonda HP Barchetta &ndash; найдорожчий автомобіль в світі - Автомобілі за мільйони доларів: названо найдорожчі моделі в світі

    Pagani Zonda HP Barchetta – найдорожчий автомобіль в світі

    Які автомобілі коштують найдорожче в світі у 2021 році: топ-35 найдорожчих моделей

    Видання «Auto24» склало рейтинг найдорожчих автомобілів в світі в 2021 році. До списку потрапили лише нові автомобілі вартістю більше мільйона доларів. Таких виявилось 35 моделей.

    Домінує у рейтингу французький виробник гіперкарів Bugatti, який зараз входить до складу групи Volkswagen. До рейтингу потрапило відразу шість автомобілів Bugatti. Їх загальна вартість цих автомобілів – 37,8 мільйони доларів.

    Італійська марка Pagani представлена у списку чотирма автомобілями. Причому старіша модель є дорожчою за три новіші разом узяті. Загалом чотири машини Pagani тягнуть на 28,9 мільйона доларів.

    Ferrari ділить третє місце з Koenigsegg – обидва бренди мають у списку по три машини. Італійські суперкари “заважують” на 6,1 мільйона доларів, а шведські – на 9,6.

    Aston Martin, McLaren, Lamborghini та W Motors випустили по два супердорогих автомобіля. Решта ж брендів у списку представлена однією моделлю.

    Щодо країн походження найдорожчих суперкарів, тут статистика наступна:

    • Італія – 10 авто;
    • Великобританія – 8 авто;
    • Франція – 6 авто;
    • Швеція – 3 авто;
    • Японія – 2 авто;
    • Об’єднані Арабські Емірати – 2 авто;
    • Німеччина -1 авто;
    • Данія – 1 авто;
    • Хорватія – 1 авто;
    • США – 1 авто.

    А далі – безпосередньо рейтинг найдорожчих автомобілів в світі в 2021 році. Нижче ви знайдете список із 35 автомобілів з цінами, а також галерею з їх фотографіями.

    ТОП-35 найдорожчих автомобілів в світі

    1 з 36
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    Nissan GT-R50 by Italdesign: $1 млн
    Ferrari LaFerrari: $1.4 млн
    Pagani Huayra $1.4 млн
    Aston Martin One-77: $1.4 млн
    Zenvo TSR-S: $1.6 млн
    McLaren Elva by MSO: $1.7 млн
    W Motors Fenyr Supersport: $1.9 млн
    Bentley Bacalar by Mulliner: $2 млн
    Koenigsegg One:1: $2 млн
    Hennessey Venom F5: $2.1 млн
    Ferrari LaFerrari Aperta: $2.2 млн
    McLaren Speedtail: $2.2 млн
    Rimac C_Two: $2.4 млн
    Pininfarina Battista: $2.5 млн
    Ferrari F60 America: $2.5 млн
    Mercedes-AMG Project One: $2.7 млн
    Lotus Evija: $2.8 млн
    Koenigsegg Jesko: $2.8 млн
    Bugatti Bolide: $3 млн
    Gordon Murray T.50: $3 млн
    Gordon Murray T.50: $3 млн
    W Motors Lykan Hypersport: $3.4 млн
    Pagani Huayra Roadster BC: $3.5 млн
    Aspark Owl: $3,56 млн
    Lamborghini Sián FKP 37: $3.6 млн
    Bugatti Chiron Pur Sport: $3.6 млн
    Bugatti Chiron Super Sport 300+: $3.9 млн
    Lamborghini Veneno: $4.5 млн
    Koenigsegg CCXR Trevita: $4.8 млн
    Bugatti Divo: $5.8 млн
    Pagani Huayra Tricolore: $6.5 млн
    Bugatti Centodieci: $9 млн
    Bugatti La Voiture Noire: $12.5 млн
    Rolls-Royce Sweptail: $12.8 млн
    Pagani Zonda HP Barchetta: $17.5 млн

    Модель Вартість, млн $
    35 Nissan GT-R50 by Italdesign 1
    34 Ferrari LaFerrari 1.4
    33 Pagani Huayra 1.4
    32 Aston Martin One-77 1.4
    31 Zenvo TSR-S 1.6
    30 McLaren Elva by MSO 1.7
    29 W Motors Fenyr Supersport 1.9
    28 Bentley Bacalar by Mulliner 2
    27 Koenigsegg One:1 2
    26 Hennessey Venom F5 2.1
    25 Ferrari LaFerrari Aperta 2.2
    24 McLaren Speedtail 2.2
    23 Rimac C_Two 2.4
    22 Pininfarina Battista 2.5
    21 Ferrari F60 America 2.5
    20 Mercedes-AMG Project One 2.7
    19 Lotus Evija 2.8
    18 Koenigsegg Jesko 2.8
    17 Bugatti Bolide 3
    16 Gordon Murray T.50 3
    15 Aston Martin Valkyrie 3.2
    14 W Motors Lykan Hypersport 3.4
    13 Pagani Huayra Roadster BC 3.5
    12 Aspark Owl 3.6
    11 Lamborghini Sián FKP 37 3.6
    10 Bugatti Chiron Pur Sport 3.6
    9 Bugatti Chiron Super Sport 300+ 3.9
    8 Lamborghini Veneno 4.5
    7 Koenigsegg CCXR Trevita 4.8
    6 Bugatti Divo 5.8
    5 Pagani Huayra Tricolore 6.5
    4 Bugatti Centodieci 9
    3 Bugatti La Voiture Noire 12.5
    2 Rolls-Royce Sweptail 12.8
    1 Pagani Zonda HP Barchetta 17.5
    Теги: Ferrari Volkswagen Rolls-Royce Nissan
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