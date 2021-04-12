Автомобілі за мільйони доларів: названо найдорожчі моделі в світі
Pagani Zonda HP Barchetta – найдорожчий автомобіль в світі
Які автомобілі коштують найдорожче в світі у 2021 році: топ-35 найдорожчих моделей
Видання «Auto24» склало рейтинг найдорожчих автомобілів в світі в 2021 році. До списку потрапили лише нові автомобілі вартістю більше мільйона доларів. Таких виявилось 35 моделей.
Домінує у рейтингу французький виробник гіперкарів Bugatti, який зараз входить до складу групи Volkswagen. До рейтингу потрапило відразу шість автомобілів Bugatti. Їх загальна вартість цих автомобілів – 37,8 мільйони доларів.
Італійська марка Pagani представлена у списку чотирма автомобілями. Причому старіша модель є дорожчою за три новіші разом узяті. Загалом чотири машини Pagani тягнуть на 28,9 мільйона доларів.
Ferrari ділить третє місце з Koenigsegg – обидва бренди мають у списку по три машини. Італійські суперкари “заважують” на 6,1 мільйона доларів, а шведські – на 9,6.
Aston Martin, McLaren, Lamborghini та W Motors випустили по два супердорогих автомобіля. Решта ж брендів у списку представлена однією моделлю.
Щодо країн походження найдорожчих суперкарів, тут статистика наступна:
- Італія – 10 авто;
- Великобританія – 8 авто;
- Франція – 6 авто;
- Швеція – 3 авто;
- Японія – 2 авто;
- Об’єднані Арабські Емірати – 2 авто;
- Німеччина -1 авто;
- Данія – 1 авто;
- Хорватія – 1 авто;
- США – 1 авто.
А далі – безпосередньо рейтинг найдорожчих автомобілів в світі в 2021 році. Нижче ви знайдете список із 35 автомобілів з цінами, а також галерею з їх фотографіями.
ТОП-35 найдорожчих автомобілів в світі
|№
|Модель
|Вартість, млн $
|35
|Nissan GT-R50 by Italdesign
|1
|34
|Ferrari LaFerrari
|1.4
|33
|Pagani Huayra
|1.4
|32
|Aston Martin One-77
|1.4
|31
|Zenvo TSR-S
|1.6
|30
|McLaren Elva by MSO
|1.7
|29
|W Motors Fenyr Supersport
|1.9
|28
|Bentley Bacalar by Mulliner
|2
|27
|Koenigsegg One:1
|2
|26
|Hennessey Venom F5
|2.1
|25
|Ferrari LaFerrari Aperta
|2.2
|24
|McLaren Speedtail
|2.2
|23
|Rimac C_Two
|2.4
|22
|Pininfarina Battista
|2.5
|21
|Ferrari F60 America
|2.5
|20
|Mercedes-AMG Project One
|2.7
|19
|Lotus Evija
|2.8
|18
|Koenigsegg Jesko
|2.8
|17
|Bugatti Bolide
|3
|16
|Gordon Murray T.50
|3
|15
|Aston Martin Valkyrie
|3.2
|14
|W Motors Lykan Hypersport
|3.4
|13
|Pagani Huayra Roadster BC
|3.5
|12
|Aspark Owl
|3.6
|11
|Lamborghini Sián FKP 37
|3.6
|10
|Bugatti Chiron Pur Sport
|3.6
|9
|Bugatti Chiron Super Sport 300+
|3.9
|8
|Lamborghini Veneno
|4.5
|7
|Koenigsegg CCXR Trevita
|4.8
|6
|Bugatti Divo
|5.8
|5
|Pagani Huayra Tricolore
|6.5
|4
|Bugatti Centodieci
|9
|3
|Bugatti La Voiture Noire
|12.5
|2
|Rolls-Royce Sweptail
|12.8
|1
|Pagani Zonda HP Barchetta
|17.5