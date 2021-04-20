- Які кросовери українці купують найчастіше: ТОП-10 моделей

Названо найпопулярніші кросовери в Україні у першому кварталі 2021 року

Кросовери – улюблений сегмент автомобілів українців. Про це свідчить статистика продажів. Так, за даними аналітичного видання Auto-Consulting, за підсумками першого кварталу 2021 року тільки частка «позашляхових» моделей в сегменті C (компактні кросовери) склала майже 60%.

Переважно українці купують недорогі кросовери: моделі середньої цінової категорії – це 70% продажів. Частка преміальних моделей – 15%.

Найчастіше покупці в Україні віддають перевагу японським маркам. На другому місці – корейці. А ось європейський бренд в «десятці» лише один. Пояснити це можна тим, що на ринку майже не лишилося недорогих європейських кросоверів. Тоді як японці та корейці пропонують непогані моделі за співвідношенням ціна – якість.

Потрапив до топ-10 і один американський бренд. Але він представлений моделлю, яка розроблялася європейським підрозділом компанії. Тож логічно буде віднести цю модель теж до європейських.

Треба відзначити, що європейці панують в преміальному сегменті. Тут найпопулярніші моделі – це Land Rover Evoque, BMW X1 и Audi Q3. Але звісно, що ці автомобілі не потрапили до загального заліку.

Отже топ-10 найпопулярніших кросоверів в Україні в першому кварталі 2021 року виглядає наступним чином.

10. Suzuki SX4

Suzuki SX4

В Україні люблять кросовери Suzuki за відносно невисоку ціну та гарні позашляхові можливості. А модель SX4 майже завжди потрапляє до топ-10 вітчизняних бестселерів.

У 2016 році кросовер пережив оновлення. У автомобіля повністю змінився дизайн передньої частини кузова. Іншими стали фари, решітка радіатора, бампер і капот. Ззаду змінилися тільки ліхтарі, які отримали світлодіодні секції.

Інтер'єр позашляховика також зазнав деяких змін. Були поліпшені матеріали обробки і трохи змінена центральна консоль.

9. Mitsubishi Outlander

Mitsubishi Outlander

Mitsubishi Outlander має повний привод та кліренс більше 200 міліметрів. А найголовніше – скоро у продажу має з’явитися «Аутлендер» нового покоління, яке нещодавно було представлено онлайн.

Одним з співвласників Mitsubishi є Nissan. Тож недивно, що новий Outlander збудували на одній платформі з X-Trail. В моторну лінійку увійде бензиновий двигун об’ємом 2,5 літра, потужністю 184 кінських сил і 245 Нм крутного моменту. Пару йому складе варіатор.

Також не виключається поява гібридної модифікації, основним ринком для якої стане Європа.

8. Nissan X-Trail

Nissan X-Trail

Багато в чому X-Trail – це звичайний компактний міський кросовер, але з одним нюансом – дана модель може бути з салоном для сімох пасажирів. Щоправда, в Україну подібна модифікація не поставляється. Але для нас це означає, що задній ряд сидінь регулюється поздовжньо. Тобто диван можна зрушувати вперед, тим самим, збільшуючи обсяг багажника. Така опція зустрічається нечасто в кросоверах у цій ціновій категорії.

Мінімальний обсяг багажника X-Trail – 550 літрів. А якщо зрушити задні сидіння вперед, обсяг перевалить за 600 літрів.

До того ж Nissan X-Trail зовсім скоро змінить покоління. Кросовер отримає сучасний інтер'єр і багатий набір систем безпеки.

7. Mazda CX-5

Mazda CX-5

CX-5 – не просто найбільш продаваний кросовер Mazda в Україні. Це світовий бестселер японської марки.

Останнє оновлення Mazda CX-5 відбулося в 2018 році. Автомобіль отримав оновлену версію системи, яка варіює тягу двигуна в залежності від кута повороту керма і швидкості. У новій версії система починає працювати вже на самому початку маневру, а також під час повертання керма в нульове положення.

Також модель обзавелася новим медійним комплексом з підтримкою Apple CarPlay і Android Auto. А система безпечного гальмування в місті навчилася визначати пішоходів вночі.

6. Ford Kuga

Ford Kuga

Непогано у першому кварталі 2021 року в Україні продавався Ford Kuga, який нещодавно змінив покоління й отримав купу сучасного обладнання.

Нова Kuga побудована на одній платформі з сімейством Focus. Новинка стала ширше і довше. Крім того, у неї збільшилася колісна база.

В оснащення Kuga нового покоління увійшов модем з WiFi, проекційний дисплей, бездротова зарядка для смартфонів і система запобігання фронтальних зіткнень при русі заднім ходом. Також кросовер має електронного помічника при парковці і функцію відкриття багажника без рук.

5. Hyundai Tucson

Hyundai Tucson

У 2021 році в Україні стартували продажі абсолютно нового Hyundai Tucson, який отримав принципово інший дизайн, як екстер’єру, так і інтер’єру.

Новий «Туссан» отримав складну передню оптику в формі бумерангів, яка візуально об'єднана з решіткою радіатора і складається з трапецієподібних елементів. Нижче розташовані блоки ближнього і дальнього світла, замасковані під противотуманки. Не менш складною виглядає рельєф боковин з численних ламаних ліній.

Всередині – віртуальна панель приладів діагоналлю 10,25 дюйма, у якій відсутній козирок. Центральна консоль позбавлена фізичних клавіш.

4. Nissan Qashqai

Nissan Qashqai

Nissan Qashqai – більш компактний кросовер, ніж вже згаданий X-Trail. До того ж автомобіль не завжди може похвалитися передовим обладнанням. Наприклад, його мультимедіа залишає бажати кращого. Незважаючи на це, «Кашкай» користується стабільно високим попитом.

Оновлена версія кросовера була представлена рік тому. У «базі» автомобіль отримав передні і задні парктроніки, кермо і задній ряд сидінь з підігрівом, а також дзеркала з електроприводом.

У «топі» для Nissan Qashqai стала доступна система виявлення перешкод при русі заднім ходом, адаптивні фари, система моніторингу «сліпих» зон, кругового огляду і контролю рядності руху.

3. Kia Sportage

Kia Sportage

В Україні Kia Sportage не потребує особливого представлення. Українці цей кросовер добре знають і люблять. І в останні роки він не раз ставав самим продаваним автомобілем країни. Сильні позиції «Спорту» і на світовій арені.

Продажі оновленого Sportage стартували в 2018 році. У плані технічних характеристик автомобіль може похвалитися багатим вибором двигунів і трансмісій. Kia пропонує, як бензинові, так і дизельні агрегати, що вигідно відрізняє кросовер на тлі деяких конкурентів. Наприклад, Toyota RAV4 з деяких пір пропонується тільки в бензиновому виконанні. Щоправда, «японець» виграє за рахунок гібридної силової установки.

2. Renault Duster

Renault Duster

Коли мова йде про недорогий та практичний кросовер, немає кращого варіанту ніж Renault Duster. Цей автомобіль має повний привод та кліренс більше 200 міліметрів. А для снігових заметів краще брати версію з механічної коробкою передач та дизельним мотором.

Колись у Renault Duster фактично не було конкурентів в своєму класі. За ціною автомобіль поступався хіба що «класиці» російського автопрому - ВАЗ «Нива». Однак, з часом «Дастер» обзаводився новими технологіями, а разом з цим поступово піднімалася і ціна кросовера.

Сьогодні «Рено Дастер» практично наздогнав за вартістю Suzuki Vitara.

1. Toyota RAV4

Toyota RAV4

У 2019 році RAV4 змінив покоління. Тепер це один з найбільш високотехнологічних кросоверів в своєму класі. Автомобіль має «просунуту» систему повного приводу, якою не може похвалитися більшість конкурентів. Також японці – поки одні з небагатьох, хто пропонує гібридні «паркетники».

А ось мультимедійну систему «РАВ4» просунутої назвати не можна. «Тойота» як і раніше не оснащує українські автомобілі Apple CarPlay і Android Auto. Ще один неприємний нюанс: компанія урізала для України список оснащення, яке є в Європі і США.