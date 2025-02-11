Очільник Google передбачив найближче майбутнє для штучного інтелекту

Глава Google: через два-чотири роки штучний інтелект буде у всіх сферах життя людини

Штучний інтелект зможе допомагати людині практично у всіх сферах життєдіяльності за два-чотири роки, заявив генеральний директор Google Сундар Пічаї на саміті в Парижі, пише Times of India.

За словами голови корпорації, штучний інтелект буде глибоко інтегровано у різноманітні робочі процеси. «Штучний інтелект буде глибоко інтегрований у робочий процес. Це реалістично на часовому проміжку від двох до чотирьох років», – розповів Пічаї.

Під час заходу він поділився своїм переконанням, що «штучний інтелект стане найглибшою зміною в нашому житті». Згідно з повідомленнями, він сказав присутнім, що ця технологія ознаменувала «золотий вік інновацій».

Він навів у приклад те, як штучний інтелект використовується у медицині, допомагаючи лікарям-радіологам щодо знімків чи хірургам під час операцій. Пічаї висловив упевненість, що зміни, які відбудуться через впровадження штучного інтелекту, будуть позитивними, в результаті зросте продуктивність праці по всьому світу.

Він також наголосив на необхідності визнавати ШІ обмеження, попереджаючи про такі проблеми, як проблеми з точністю, потенційне зловживання та ризик загострення « цифрового розриву».

Раніше цього місяця Пічаї повідомив, що Google планує інвестувати $75 млрд у капітальні витрати цього року, приділяючи значну увагу штучному інтелекту.

На цьому саміті виступив віцепрезидент США Девід Венс, висловивши побоювання через надмірне прагнення країн регулювати використання штучного інтелекту. За словами представника Сполучених Штатів, надмірне втручання здатне вбити потенціал індустрії, а США підтримують розробку міжнародних правил розвитку штучного інтелекту.

Нагадаємо, міжнародна група інвесторів планує в найближчі п'ять років вкласти 150 млрд євро в проєкти розвитку технології штучного інтелекту в Європі.