Битва електромобілів: Porsche та Audi проти Tesla

У гонці на чверть милі зійшлися три електромобілі: Audi RS e-tron GT, Porsche Taycan та Tesla Model S

YouTube-канал carwow влаштував дрег-гонку (гонка на 402 метри) електрокарів – Audi RS e-tron GT, Porsche Taycan Turbo і Tesla Model S Performance. Двомоторні повнопривідні седани позмагалися в стартах з місця і з ходу.

Audi RS e-tron GT дебютував пізніше конкурентів, однак по потужності їм поступається. Двомоторний силова установка розвиває 646 кінських сил і 830 Нм крутного моменту.

Конструктивно Porsche Taycan Turbo і Audi RS e-tron GT майже ідентичні, але в активі Porsche 687-сильний (850 Нм) тандем електродвигунів. Однак Porsche важче на символічні 40 кілограмів.

Tesla Model S Performance далеко не новинка, але американський електрокар як і раніше неперевершений ні за потужністю (778 кінських сил), ні по крутному момент (1140 Нм). До того ж, Tesla трохи легша конкурентів.

У заїздах з місця на 402 метра результат залежав від реакції водія, і в одній з гонок три електромобіля розділило менше 0,1 секунди. Паралельні старти з ходу Tesla програла через невисоку максимальну швидкість.