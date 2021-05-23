  1. Головна
  2. Техно
  3. Авто
рус
    Авто

    Битва електромобілів: Porsche та Audi проти Tesla

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Audi RS e-tron GT та Porsche Taycan проти Tesla Model S - Битва електромобілів: Porsche та Audi проти Tesla

    Audi RS e-tron GT та Porsche Taycan проти Tesla Model S

    У гонці на чверть милі зійшлися три електромобілі: Audi RS e-tron GT, Porsche Taycan та Tesla Model S

    YouTube-канал carwow влаштував дрег-гонку (гонка на 402 метри) електрокарів – Audi RS e-tron GT, Porsche Taycan Turbo і Tesla Model S Performance. Двомоторні повнопривідні седани позмагалися в стартах з місця і з ходу.

    Audi RS e-tron GT дебютував пізніше конкурентів, однак по потужності їм поступається. Двомоторний силова установка розвиває 646 кінських сил і 830 Нм крутного моменту.

    Конструктивно Porsche Taycan Turbo і Audi RS e-tron GT майже ідентичні, але в активі Porsche 687-сильний (850 Нм) тандем електродвигунів. Однак Porsche важче на символічні 40 кілограмів.

    Tesla Model S Performance далеко не новинка, але американський електрокар як і раніше неперевершений ні за потужністю (778 кінських сил), ні по крутному момент (1140 Нм). До того ж, Tesla трохи легша конкурентів.

    У заїздах з місця на 402 метра результат залежав від реакції водія, і в одній з гонок три електромобіля розділило менше 0,1 секунди. Паралельні старти з ходу Tesla програла через невисоку максимальну швидкість.

    Теги: Електромобілі Porsche Taycan Audi e-tron GT Tesla Model S
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Битва електромобілів: Porsche та Audi проти Tesla