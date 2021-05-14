Блискавка «атакувала» автомобіль. Пожежні показали наслідки

В США блискавка стала причиною незвичної аварії – пікап Ford пробило наскрізь уламком асфальту

Пожежні США показали, що буває, коли на дорогу «виходить» блискавка. Американські вогнеборці опублікували фотографії пікапа, який став жертвою природного електричного розряду.

Під час руху перед Ford F-150 вдарила блискавка. В результаті розряду від дороги відколовся великий шматок асфальту, який, буквально, пролетів крізь салон пікапа. Шматок дороги пробив лобове і вилетів через заднє скло.

На щастя для водія і пасажира пікапа, шматок асфальту пройшов між ними, тому серйозних травм вдалося уникнути. Незважаючи на це, їх все ж доставили в лікарню для обробки порізів від скла.

На думку фахівців, удар блискавки в проїжджу частину викликав миттєве випаровування води в місці розряду. Природне явище спровокувало потужну вибухову хвилю, в результаті якої шматок асфальту відколовся від основної маси і влетів в салон пікапа.