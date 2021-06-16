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    Джеймс Бонд в Україні? В Києві помітили легендарний спорткар

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    BMW Z8 2003 року - Джеймс Бонд в Україні? В Києві помітили легендарний спорткар
    BMW Z8 2003 року
    Фото: Topgir.com.ua

    В Києві «спіймали» модель легендарного спорткара, яка прославилася завдяки фільму про Джеймса Бонда

    У центрі Києва зняли модель спорткара, на якій їздив Пірс Броснан у фільми про Джеймса Бонда «І цілого світу мало». В столиці засвітилася раритетна BMW Z8 2003 року. Всього випустили лише 5703 таких родстера.

    Цікаво, що номерний знак автомобіля теж нагадує про Джеймса Бонда. Судячи з перших двох літр, український Бонд одеського походження (ВН на номерах означає, що їх видали у Одеській області).

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    Джеймс Бонд в Україні? В Києві помітили легендарний спорткар
    Джеймс Бонд в Україні? В Києві помітили легендарний спорткар
    Джеймс Бонд в Україні? В Києві помітили легендарний спорткар
    Джеймс Бонд в Україні? В Києві помітили легендарний спорткар

    Під капотом – 4,9-літровий двигун V8 потужністю 400 кінських сил. «Коробка» – 6-ступінчаста «механіка».

    Розгін до 100 кілометрів на годину займає 4,7 секунди. А максимальна швидкість обмежена на позначці 250 кілометрів на годину.

    Теги: BMW
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    Джеймс Бонд в Україні? В Києві помітили легендарний спорткар