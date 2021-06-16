Джеймс Бонд в Україні? В Києві помітили легендарний спорткар

В Києві «спіймали» модель легендарного спорткара, яка прославилася завдяки фільму про Джеймса Бонда

У центрі Києва зняли модель спорткара, на якій їздив Пірс Броснан у фільми про Джеймса Бонда «І цілого світу мало». В столиці засвітилася раритетна BMW Z8 2003 року. Всього випустили лише 5703 таких родстера.

Цікаво, що номерний знак автомобіля теж нагадує про Джеймса Бонда. Судячи з перших двох літр, український Бонд одеського походження (ВН на номерах означає, що їх видали у Одеській області).

Під капотом – 4,9-літровий двигун V8 потужністю 400 кінських сил. «Коробка» – 6-ступінчаста «механіка».

Розгін до 100 кілометрів на годину займає 4,7 секунди. А максимальна швидкість обмежена на позначці 250 кілометрів на годину.