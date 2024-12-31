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Ексклюзив за $345 000: в Україну привезли новітній Bentley на 780 сил (фото)

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Ексклюзив за $345 000: в Україну привезли новітній Bentley на 780 сил (фото)
Bentley Continental GT 2025 пізнається за зміненою передньою частиною
фото: Topcars UA

Новий Bentley Continental GT змінився зовні та отримав надпотужну гібридну установку

В Україні стартували продажі купе Bentley Continental GT 2025 модельного року. Одне із перших авто сфотографували у столичному автосалоні марки, а його світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Купе отримало 782-сильну гібридну установку
Купе отримало 782-сильну гібридну установку
фото: Topcars UA

Bentley Continental GT пройшов ґрунтовну модернізацію – майже 70% деталей авто є новими. Відрізнити купе можна за зміненою передньою частиною з двома круглими фарами в дусі моделі Bacalar. У салоні покращили оздоблення.

У салоні покращили оздоблення
У салоні покращили оздоблення
фото: Topcars UA

Великі зміни відбулися під капотом, адже двигун W12 більше не випускають. Натомість новий Bentley Continental GT отримав плагін-гібридну установку з 4,0-літровим V8 твін-турбо та електромотором.

Сумарна віддача становить 782 к. с. та 1000 Н∙м. Із 8-ступінчастим роботом з двома зчепленнями розгін до 100 км/год займає 3,2 с, а максимальна швидкість становить 335 км/год. Крім того, авто здатне проїхати до 80 км в електричному режимі.

Ціна Bentley Continental GT стартує з $345 000
Ціна Bentley Continental GT стартує з $345 000
фото: Topcars UA

Купе зберегло повний привід, пневмопідвіску, активні стабілізатори та керовані задні колеса. Ціна Bentley Continental GT в Україні стартує з 14 460 000 гривень ($345 000).

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Теги: автомобіль Україна

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Ексклюзив за $345 000: в Україну привезли новітній Bentley на 780 сил (фото)
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