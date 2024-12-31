У Німеччині назвали найкращі та найгірші авто 2024 року (фото)

Серед найкращих авто року переважають електрокари, а серед найгірших – бюджетні моделі

У Німеччині опублікували рейтинг нових автомобілів. Сформував його Загальнонімецький автоклуб ADAC, який є найбільшим у Європі. Результати опублікували на сайті цієї організації.

BMW i5 фото: BMW

Рейтинг ADAC створили за результатами тест-драйвів. Загалом у 2024 році було випробувано 84 авто різних класів та цінових категорій. Найдешевшим був Hyundai i10, а найдорожчим – Porsche Taycan.

Porsche Taycan фото: Porsche

Автоклуб ADAC має свою шкалу оцінювання, де найвищою оцінкою вважається 1 бал, а найнижчою – 5 балів. Цьогоріч прийнятні оцінки отримали 74 авто, а серед лідерів рейтингу чимало електрокарів.

Найкращий результат показав електромобіль Volkswagen ID.7 – 1,5 бала. Його оцінили за великий запас ходу, практичність і простору версію універсал.

Skoda Enyaq фото: Skoda

Також високі оцінки отримали електромобілі BMW i5, Porsche Taycan та Skoda Enyaq (по 1,6 бала).

Найкращі авто 2024 року за версією ADAC: