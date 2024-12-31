У Німеччині назвали найкращі та найгірші авто 2024 року (фото)
Серед найкращих авто року переважають електрокари, а серед найгірших – бюджетні моделі
У Німеччині опублікували рейтинг нових автомобілів. Сформував його Загальнонімецький автоклуб ADAC, який є найбільшим у Європі. Результати опублікували на сайті цієї організації.
Рейтинг ADAC створили за результатами тест-драйвів. Загалом у 2024 році було випробувано 84 авто різних класів та цінових категорій. Найдешевшим був Hyundai i10, а найдорожчим – Porsche Taycan.
Автоклуб ADAC має свою шкалу оцінювання, де найвищою оцінкою вважається 1 бал, а найнижчою – 5 балів. Цьогоріч прийнятні оцінки отримали 74 авто, а серед лідерів рейтингу чимало електрокарів.
Найкращий результат показав електромобіль Volkswagen ID.7 – 1,5 бала. Його оцінили за великий запас ходу, практичність і простору версію універсал.
Також високі оцінки отримали електромобілі BMW i5, Porsche Taycan та Skoda Enyaq (по 1,6 бала).
Найкращі авто 2024 року за версією ADAC:
- Volkswagen ID.7 – 1,5 бала.
- BMW i5 – 1,6.
- Porsche Taycan – 1,6.
- Skoda Enyaq – 1,6.
- Kia EV9 – 1,7.
- Mercedes EQE SUV – 1,7.
- Skoda Superb Combi – 1,7.
- Audi Q4 Sportback e-tron – 1,8.
- Genesis G80 Electrified – 1,8.
- Lucid Air – 1,8.
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