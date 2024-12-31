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У Німеччині назвали найкращі та найгірші авто 2024 року (фото)

Дарія Демяник
glavcom.ua
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У Німеччині назвали найкращі та найгірші авто 2024 року (фото)
Volkswagen ID.7 став лідером рейтингу
фото: Volkswagen

Серед найкращих авто року переважають електрокари, а серед найгірших – бюджетні моделі

У Німеччині опублікували рейтинг нових автомобілів. Сформував його Загальнонімецький автоклуб ADAC, який є найбільшим у Європі. Результати опублікували на сайті цієї організації.

BMW i5
BMW i5
фото: BMW

Рейтинг ADAC створили за результатами тест-драйвів. Загалом у 2024 році було випробувано 84 авто різних класів та цінових категорій. Найдешевшим був Hyundai i10, а найдорожчим – Porsche Taycan.

Porsche Taycan
Porsche Taycan
фото: Porsche

Автоклуб ADAC має свою шкалу оцінювання, де найвищою оцінкою вважається 1 бал, а найнижчою – 5 балів. Цьогоріч прийнятні оцінки отримали 74 авто, а серед лідерів рейтингу чимало електрокарів.

Найкращий результат показав електромобіль Volkswagen ID.7 – 1,5 бала. Його оцінили за великий запас ходу, практичність і простору версію універсал.

Skoda Enyaq
Skoda Enyaq
фото: Skoda

Також високі оцінки отримали електромобілі BMW i5, Porsche Taycan та Skoda Enyaq (по 1,6 бала).

Найкращі авто 2024 року за версією ADAC:

  • Volkswagen ID.7 – 1,5 бала.
  • BMW i5 – 1,6.
  • Porsche Taycan – 1,6.
  • Skoda Enyaq – 1,6.
  • Kia EV9 – 1,7.
  • Mercedes EQE SUV – 1,7.
  • Skoda Superb Combi – 1,7.
  • Audi Q4 Sportback e-tron – 1,8.
  • Genesis G80 Electrified – 1,8.
  • Lucid Air – 1,8.

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Джерело
Теги: рейтинг Електромобілі Skoda Lucid Air автомобіль

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