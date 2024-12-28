Головна Техно Авто
search button user button menu button

Новий електрокар Mercedes із запасом ходу 750 км помітили на дорогах до презентації (фото)

Дарія Демяник
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Новий електрокар Mercedes із запасом ходу 750 км помітили на дорогах до презентації (фото)
Новий Mercedes CLA тестують у Німеччині
фото: carscoops.com

У Німеччині під час тестів помітили новий Mercedes-Benz CLA

Новий Mercedes CLA збереже знайомий дизайн, проте отримає сучасніший салон. У лінійці з'являться електричні версії із запасом ходу до 750 км. Третє покоління седана дебютує у 2025 році. Про це повідомляє сайт Carscoops.

На випробуваннях седан Mercedes CLA частково обклеїли камуфляжною плівкою, проте окремі його деталі можна розгледіти. Авто зберігає обтічний силует з елегантним вигином даху, причому його аеродинаміку покращать за рахунок висувних дверних ручок.

Седан отримає електричну модифікацію
Седан отримає електричну модифікацію
фото: carscoops.com

Разом із тим, передня і задня частини Mercedes CLA зміняться. Їх не видно, але відомо, що зразком послужить передсерійний концепт 2023 року. У салоні встановлять великий трисекційний дисплей на всю ширину передньої панелі.

На фото потрапив електромобіль Mercedes CLA – про це свідчить відсутність вихлопних труб. Відомо, що його запропонують у задньопривідній 272-сильній та повнопривідній 381-сильній версіях.

Електрокару готують мотори з підвищеною енергоефективністю – як у концепту Mercedes EQXX. Витрата енергії в 12 кВт∙год на 100 км дозволить долати 750 км без підзарядки із батареєю на 90 кВт∙год. 800-вольтна архітектура дозволить надшвидку зарядку потужністю 320 кВт.

Також очікується гібридна модифікація із 1,5-літровим бензиновим турбодвигуном на 190 к. с. та 27-сильним електромотором.

Читайте також:

Джерело
Теги: Mercedes автомобіль

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Колишній нардеп Віталій Хомутиннік володіє Rolls-Royce Spectre
Екснардеп Хомутиннік, який живе за кордоном, вивіз з України елітне авто за €500 млн
Вчора, 18:21
Росіяни заявили, що зірвали серію вбивств високопосадовців РФ
Росіяни заявили, що зірвали серію вбивств високопосадовців РФ
26 грудня, 10:05
Ексвоєнком Євген Борисов намагався оформити собі групу інвалідності, перебуваючи у СІЗО
АРМА забрала в управління іспанську нерухомість сім’ї одіозного ексвоєнкома Борисова
25 грудня, 09:11
Військовослужбовця буде притягнуто до відповідальності
На Волині п'яний працівник ТЦК врізався в авто, де перебували діти
23 грудня, 07:11
Місцева влада вважає, що наїзд є терактом
У Німеччині авто в’їхало в натовп на різдвяному ярмарку: десятки постраждалих
20 грудня, 22:27
Названі найбільш популярні нові авто у 2024 році
Названі найбільш популярні нові авто у 2024 році
13 грудня, 13:27
Skoda скоротить модельну лінійку Octavia
Skoda скоротить модельну лінійку Octavia
12 грудня, 12:19
Які моделі стануть доступнішими для покупців?
Які позашляховики подешевшають на початку 2025 року (фото)
Сьогодні, 15:25
За крадіжку автівки підліткам загрожує до восьми років позбавлення волі 
Неповнолітні викрали катафалк з церковного подвір’я: яке покарання їх очікує
23 грудня, 15:27

Авто

Новий електрокар Mercedes із запасом ходу 750 км помітили на дорогах до презентації (фото)
Новий електрокар Mercedes із запасом ходу 750 км помітили на дорогах до презентації (фото)
Які позашляховики подешевшають на початку 2025 року (фото)
Які позашляховики подешевшають на початку 2025 року (фото)
«Це стане історичною подією». Financial Times спрогнозувала, як зміниться ринок автомобілів у 2025 році
«Це стане історичною подією». Financial Times спрогнозувала, як зміниться ринок автомобілів у 2025 році
У Китаї запрацювало перше у світі шосе з нульовим викидом вуглецю
У Китаї запрацювало перше у світі шосе з нульовим викидом вуглецю
Укравтопром повідомив, які автомобілі найчастіше купують українці
Укравтопром повідомив, які автомобілі найчастіше купують українці
Злиття Nissan та Honda: колишній директор Nissan назвав головні ризики
Злиття Nissan та Honda: колишній директор Nissan назвав головні ризики

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
133K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 грудня: ситуація на фронті
47K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 грудня 2024
14K
Стала відома вартість ремонту кабелів зв'язку між Фінляндією та Естонією
8789
Найкращого шахіста дискваліфіковано з Чемпіонату світу через те, що він прийшов в джинсах
8035
«Це стане історичною подією». Financial Times спрогнозувала, як зміниться ринок автомобілів у 2025 році
4546
Нові правила для зарядних пристроїв електроніки почали діяти у ЄС: що слід знати

Новини

Суд обрав запобіжний захід для антикорупціонера Лємєнова у справі про ухиляння від армії
Сьогодні, 12:33
Туман і ожеледь: прогноз погоди на 28 грудня
Сьогодні, 06:00
28 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Подекуди туман та слабка ожеледь: прогноз погоди на 27 грудня
Вчора, 06:00
27 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
У роботі ChatGPT стався глобальний збій: що відомо
26 грудня, 23:02

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua