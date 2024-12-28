Новий електрокар Mercedes із запасом ходу 750 км помітили на дорогах до презентації (фото)

У Німеччині під час тестів помітили новий Mercedes-Benz CLA

Новий Mercedes CLA збереже знайомий дизайн, проте отримає сучасніший салон. У лінійці з'являться електричні версії із запасом ходу до 750 км. Третє покоління седана дебютує у 2025 році. Про це повідомляє сайт Carscoops.

На випробуваннях седан Mercedes CLA частково обклеїли камуфляжною плівкою, проте окремі його деталі можна розгледіти. Авто зберігає обтічний силует з елегантним вигином даху, причому його аеродинаміку покращать за рахунок висувних дверних ручок.

Седан отримає електричну модифікацію фото: carscoops.com

Разом із тим, передня і задня частини Mercedes CLA зміняться. Їх не видно, але відомо, що зразком послужить передсерійний концепт 2023 року. У салоні встановлять великий трисекційний дисплей на всю ширину передньої панелі.

На фото потрапив електромобіль Mercedes CLA – про це свідчить відсутність вихлопних труб. Відомо, що його запропонують у задньопривідній 272-сильній та повнопривідній 381-сильній версіях.

Електрокару готують мотори з підвищеною енергоефективністю – як у концепту Mercedes EQXX. Витрата енергії в 12 кВт∙год на 100 км дозволить долати 750 км без підзарядки із батареєю на 90 кВт∙год. 800-вольтна архітектура дозволить надшвидку зарядку потужністю 320 кВт.

Також очікується гібридна модифікація із 1,5-літровим бензиновим турбодвигуном на 190 к. с. та 27-сильним електромотором.