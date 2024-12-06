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Радник Байдена пообіцяв надати лавину військової допомоги Україні – The Guardian 

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Радник Байдена пообіцяв надати лавину військової допомоги Україні – The Guardian 
Цей останній крок Білого дому було зробено трохи більш ніж за місяць до інавгурації Дональда Трампа
фото з відкритих джерел

Білий дім розробляє стратегію підтримки України, включаючи кредити на 20 мільярдів доларів і широкі санкції проти Росії

Білий дім за президентства Джо Байдена розробив стратегію зміцнення військової позиції України, яка передбачає лавину військової допомоги та широкі нові санкції проти Росії.  Про це повідомляє The Guardian.

Як пише видання, у четвер радник Байдена з національної безпеки США Джейк Салліван зустрівся з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком. Їхня зустріч тривала більше години. За підсумками зустрічі старший радник Байдена пообіцяв, що до середини січня 2025 року США нададуть Україні сотні тисяч додаткових артилерійських снарядів, тисячі ракет та сотні одиниць бронетехніки.

Окрім цього, Сполучені Штати обіцяють підтримати Україну в її кадровому питанні, пропонуючи навчати нових солдатів на об'єктах за межами української території.

Це відбувається паралельно з вже практично остаточною домовленістю про виділення 20 млрд доларів кредитних коштів, які будуть погашені за рахунок заморожених російських активів.

The Guardian додає, що США пов'язують це з низкою нових санкцій, які будуть запроваджені найближчими тижнями, щоб ускладнити можливості Росії продовжувати військові дії та посилити позиції України за столом переговорів, які могли б закласти основу для майбутнього врегулювання.

Цей останній крок Білого дому було зробено трохи більш ніж за місяць до інавгурації Дональда Трампа, після чого США можуть представити абсолютно нову стратегію повного припинення вогню.

Нагадаємо,  2 грудня Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет допомоги Україні на суму $725 млн. Про це повідомив «Голос Америки» із покликанням на Держдепартамент США. Пакет включає додаткові боєприпаси до Himars та артилерії, ракети до Stinger, безпілотники, протипіхотні міни, протитанкову зброю тощо. Озброєння надається зі складів США за програмою президентських повноважень (PDA).

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден може не встигнути надати Україні обіцяну багатомільярдну допомогу. Йому бракує часу до інавгурації Дональда Трампа. Як повідомляє газета The Wall Street Journal,  Пентагон вже досяг місячного ліміту відправлення зброї Україні й зараз натрапляє на труднощі в її доставці.

Білий дім раніше запевняв, що встигне передати усю суму до завершення президентської каденції Джо Байдена, але тепер змінив свою позицію. Натомість адміністрація почала наполягати на мобілізації додаткових ресурсів.

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Теги: санкції військові радник США Україна військова допомога війна

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