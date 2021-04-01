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    Експерти назвали найкращі автомобілі 2021 року

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    Volkswagen ID.4 - Експерти назвали найкращі автомобілі 2021 року
    Volkswagen ID.4

    Названо фіналістів конкурсу «Всесвітній автомобіль року 2021»

    Журі конкурсу «Всесвітній автомобіль року» визначилось з фіналістами у 2021-му. В кожній номінації біло названо топ-3 найкращих моделей. Далі ці «трійки» будуть змагатися за головний приз в своїх номінаціях.

    Отже, в основній категорії «Автомобіль року» в фінал вийшли:

    • Honda e;
    • Volkswagen ID.4;
    • Toyota Yaris.

    З цієї трійці лише «Яріс» офіційно продається в Україні. Електромобілі Honda e таVolkswagen ID.4 у нас поки навіть не анонсовані.

    У номінації «Міський автомобіль року» фіналістами стали три японські моделі:

    • Toyota Yaris;
    • Honda e;
    • Honda Jazz.

    На звання «преміальних автомобілів року» претендують:

    • Land Rover Defender;
    • Mercedes-Benz S-Class;
    • Polestar 2.

    «Спорткаром року» може стати одна з трьох моделей BMW:

    • X5 M;
    • X6 M;
    • M2 CS.

    В список фіналістів категорії «Дизайн року »потрапили:

    • Honda e;
    • Mazda MX-30;
    • Land Rover Defender.

    Підсумки конкурсу підведуть 20 квітня 2021 року.

    Переможцем минулорічного конкурсу став кросовер Kia Telluride, який офіційно не представлений в Україні.

    Теги: Електромобілі Honda e Toyota Yaris Land Rover Defender Honda Jazz Mercedes-Benz S-Class BMW X5 BMW X6 Volkswagen ID.4
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