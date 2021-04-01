Експерти назвали найкращі автомобілі 2021 року
Названо фіналістів конкурсу «Всесвітній автомобіль року 2021»
Журі конкурсу «Всесвітній автомобіль року» визначилось з фіналістами у 2021-му. В кожній номінації біло названо топ-3 найкращих моделей. Далі ці «трійки» будуть змагатися за головний приз в своїх номінаціях.
Отже, в основній категорії «Автомобіль року» в фінал вийшли:
- Honda e;
- Volkswagen ID.4;
- Toyota Yaris.
З цієї трійці лише «Яріс» офіційно продається в Україні. Електромобілі Honda e таVolkswagen ID.4 у нас поки навіть не анонсовані.
У номінації «Міський автомобіль року» фіналістами стали три японські моделі:
- Toyota Yaris;
- Honda e;
- Honda Jazz.
На звання «преміальних автомобілів року» претендують:
- Land Rover Defender;
- Mercedes-Benz S-Class;
- Polestar 2.
«Спорткаром року» може стати одна з трьох моделей BMW:
- X5 M;
- X6 M;
- M2 CS.
В список фіналістів категорії «Дизайн року »потрапили:
- Honda e;
- Mazda MX-30;
- Land Rover Defender.
Підсумки конкурсу підведуть 20 квітня 2021 року.
Переможцем минулорічного конкурсу став кросовер Kia Telluride, який офіційно не представлений в Україні.