Експерти назвали найкращі автомобілі 2021 року

Названо фіналістів конкурсу «Всесвітній автомобіль року 2021»

Журі конкурсу «Всесвітній автомобіль року» визначилось з фіналістами у 2021-му. В кожній номінації біло названо топ-3 найкращих моделей. Далі ці «трійки» будуть змагатися за головний приз в своїх номінаціях.

Отже, в основній категорії «Автомобіль року» в фінал вийшли:

Honda e;

Volkswagen ID.4;

Toyota Yaris.

З цієї трійці лише «Яріс» офіційно продається в Україні. Електромобілі Honda e таVolkswagen ID.4 у нас поки навіть не анонсовані.

У номінації «Міський автомобіль року» фіналістами стали три японські моделі:

Toyota Yaris;

Honda e;

Honda Jazz.

На звання «преміальних автомобілів року» претендують:

Land Rover Defender;

Mercedes-Benz S-Class;

Polestar 2.

«Спорткаром року» може стати одна з трьох моделей BMW:

X5 M;

X6 M;

M2 CS.

В список фіналістів категорії «Дизайн року »потрапили:

Honda e;

Mazda MX-30;

Land Rover Defender.

Підсумки конкурсу підведуть 20 квітня 2021 року.

Переможцем минулорічного конкурсу став кросовер Kia Telluride, який офіційно не представлений в Україні.