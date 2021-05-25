Експерти прогнозують подорожчання автомобілів. Коли це станеться

За даними американських експертів, автомобілі подорожчають вже найближчим часом

Найближчим часом автомобілі стануть значно дорожче. Причина – зростання цін на компоненти та комплектуючі, пояснюють експерти американського інформагентства Bloomberg.

За даними американців, останнім часом ціни ростуть на все: від сталі для кузовів до пластика, який йде на бампери та дверні накладки. До цього потрібно ще додати витрати на зарплати, логістику, тиск інфляції і необхідність інвестувати в нові технології.

Частково автомобільній індустрії допомагало скорочення виробництва. Попри всі нарікання на брак різних деталей, автовиробники повністю задовольняли своїх акціонерів. Попри закриття заводів, компанії по всьому світу задекларували прекрасні результати в першому кварталі. Вони виробляли менше машин, які, однак, були ефективніше. І це дозволило підняти маржу вище.

Але коли автовиробники почали постійно говорити про скорочення виробництва, це стало тривожним сигналом. В останніх звітах найбільші автомобільні гіганти у світі включаючи Toyota і Ford вказали, що в цьому році виготовлять значно менше машин через поглиблення дефіциту комп'ютерних чіпів.

Тільки через нестачу цього компонента компанії виготовлять на 4 мільйони авто менше. Це скорочення на 5% від річного виробництва.

Для автовиробників ця динаміка - зростання витрат і падіння обсягів - може занадто швидко стати проблемою. Для початку тому, що сама автопромисловість має високі постійні витрати. Компаніям потрібно заробити достатньо багато, щоб просто не бути збитковими. Якщо виробництво почне швидко падати, тоді тиск збільшиться швидше і вдарить по доходах.

У компаній не так і багато можливостей для компенсації зростання виробничих витрат. Ціни вже досить високі. І споживачі не настільки ліберально дивляться на свої гаманці. Так, індекс доступності авто в США вже почав падати, сигналізуючи людям про те, що їм краще подумати двічі, перш ніж розщедрюватися. Майже 40% людей, які планували купити нове авто, тепер відклали покупку на потім.