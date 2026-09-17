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Французькі школярі їздять до ліцею на електромобілях без звичайних прав (фото)

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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Французькі школярі їздять до ліцею на електромобілях без звичайних прав (фото)
Fiat Topolino на парковці біля ліцею у Франції
фото: Мар'яна Гевак/Facebook

Керувати Fiat Topolino можна з 14 років. Для цього потрібне посвідчення категорії AM – воно дозволяє керувати легкими квадрициклом, до яких належить Topolino

У Франції підлітки самостійно їздять до ліцею на компактних електромобілях, для керування якими не потрібні звичайні водійські права. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис співавторки книги «Літературні прогулянки в Парижі» та засновниці онлайн-книгарні Krapka Мар'яни Гевак у Facebook.

Авторка допису зазначила, що фото зробила на парковці біля школи, де побачила такий автомобіль. «Явище справді поширене. Таким чином діти дістаються до ліцею самостійно і батьки нарешті можуть перестати працювати як таксі», – написала Мар'яна Гевак.

За її словами, йдеться про Fiat Topolino. Вона зазначила, що така машина коштує в середньому близько 8 тис. євро. «Fiat Topolino – це повністю електричний автомобіль, їздити яким можна без прав», – написала Мар'яна Гевак.

Водночас авторка уточнила, що з 14 років для керування таким транспортом потрібне посвідчення водія категорії AM. 

Французькі школярі їздять до ліцею на електромобілях без звичайних прав (фото) фото 1
фото: Tetiana Borushok

Що це за машина

Fiat Topolino – компактний двомісний електромобіль завдовжки 2,54 м і завширшки близько 1,4 м. Через невеликі розміри він призначений передусім для міських поїздок.

Модель має електродвигун потужністю 8,2 кінської сили. Максимальна швидкість обмежена 45 км/год, а розігнатися до неї автомобіль може приблизно за 10 секунд.

Topolino оснащений акумулятором ємністю 5,4 кВт·год, якого вистачає приблизно на 75 км. Повністю зарядити його можна приблизно за чотири години від звичайної розетки на 220 вольт.

Автомобіль важить близько 487 кг і належить до категорії легких квадроциклів. Саме цей статус дозволяє керувати ним підліткам із 14 років за правилами, що відрізняються від вимог до звичайних автомобілів.

Багажника у Topolino немає, однак у салоні між сидіннями передбачене місце для речей. 

За даними Fiat, у Франції Topolino можна придбати від 7 750 євро за умови обміну автомобіля. Також модель доступна у довгострокову оренду – від 59 євро на місяць на 36 місяців із початковим внеском 500 євро.

Fiat Topolino у варіантах купівлі та довгострокової оренди
Fiat Topolino у варіантах купівлі та довгострокової оренди
Скриншот: сайт Fiat

Попри те, що такі машини часто називають «автомобілями без прав», у Франції для підлітків є певні вимоги.

Керувати Fiat Topolino можна з 14 років. Для цього потрібне посвідчення категорії AM – воно дозволяє керувати легкими квадроциклами, до яких належить Topolino. Таке посвідчення також дає право керувати мопедами та іншими легкими транспортними засобами відповідної категорії.

Для людей, народжених до 1 січня 1988 року, окреме посвідчення для керування легким квадрициклом у Франції не потрібне. Власники звичайного водійського посвідчення також можуть керувати таким транспортом.

Раніше «Главком» писав, що Tesla зберегла лідерство на європейському ринку електромобілів, водночас Volkswagen наростив продажі. У червні в Європі зафіксували рекордну кількість реєстрацій електромобілів та гібридів із можливістю заряджання від мережі.

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