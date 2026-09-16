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За гучний вихлоп зможуть штрафувати до 34 тис. грн: Рада підтримала законопроєкт

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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За гучний вихлоп зможуть штрафувати до 34 тис. грн: Рада підтримала законопроєкт
У період дії воєнного стану за перше порушення пропонується штраф у розмірі 17 тис. грн
фото: unsplash

За повторне порушення водіям також можуть тимчасово заборонити керувати транспортом

Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт №15358, який передбачає відповідальність за керування транспортними засобами з перевищенням допустимого рівня шуму. За документ проголосував 261 народний депутат. Пише «Главком» з посиланням на засідання парламенту.

Під час дії воєнного стану за перше порушення пропонується встановити штраф 17 тис. грн. За повторне порушення сума зростатиме до 34 тис. грн, а водія можуть позбавити права керування на строк від трьох до шести місяців.

Насамперед нововведення стосуватиметься автомобілів і мотоциклів із переробленими вихлопними системами, несправними глушниками та навмисно форсованими двигунами, через які транспорт створює надмірний рівень шуму.

Автори законопроєкту пояснюють необхідність змін безпековою ситуацією. Гучний звук від такого транспорту в умовах війни може нагадувати звук ударного безпілотника, зокрема шахеда, через що люди можуть сприймати його як сигнал повітряної загрози.

Крім того, надмірний шум може ускладнювати роботу сил протиповітряної оборони та мобільних вогневих груп, яким необхідно швидко розпізнавати реальні повітряні загрози.

Для контролю за рівнем шуму пропонують використовувати не лише поліцейських, а й автоматичні системи фіксації. Їх планують застосовувати за аналогією з камерами автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху.

Законопроєкт передбачає такі штрафи та обмеження:

  • під час воєнного стану за перше перевищення допустимого рівня шуму – 17 тис. грн штрафу;
  • за повторне порушення – 34 тис. грн штрафу та позбавлення права керувати транспортними засобами на строк від трьох до шести місяців;
  • норми стосуватимуться, зокрема, автомобілів і мотоциклів із переробленими вихлопними системами, несправними глушниками або навмисно форсованими двигунами;
  • для виявлення порушень пропонується використовувати не лише поліцейські перевірки, а й автоматичні системи контролю рівня шуму, за аналогією з камерами автофіксації;
  • у мирний час штрафи становитимуть 8,5 тис. грн за перше порушення та 17 тис. грн за повторне.

Варто нагадати, що Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №10190 про встановлення відповідальності за електронно-комунікаційне шахрайство.

Теги: Верховна Рада закон штраф автомобіль

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