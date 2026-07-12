Новий рекорд Європи: рейтинг електромобілів, які розкуповують найшвидше

Попит на електромобілі в світі зростає вже четвертий місяць поспіль, а Європа встановила рекорд продажів.

На європейському ринку лідерство досі тримають Tesla Model Y та Skoda Elroq. Водночас моделі концерну Volkswagen продовжують зміцнювати свої позиції. А до десятки лідерів також увійшли Renault, BMW та Audi, повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За даними Benchmark Mineral Intelligence, які наводить Reuters, у червні 2026 року у світі зареєстрували понад 2 млн електричних та гібридних автомобілів з підзарядкою від мережі, що на 7% більше, ніж роком раніше. Водночас лише у Європі за червень 2026 зареєстрували близько 530 тис., що є рекордним показником.

В ТОП-10 найпопулярніших електромобілів в Європі входять:

Tesla Model Y;

Tesla Model 3;

Skoda Elroq;

Skoda Enyaq;

Volkswagen ID.3;

Renault 5;

Volkswagen ID.4;

Volkswagen ID.7;

BMW i4 / iX3;

Audi Q4 e-tron.

Водночас, на відміну від Європи, у Північній Америці та Китаї продажі електромобілів скоротилися. У червні реєстрації в Північній Америці впали на 13%, а в Китаї – на 11%.

На тлі зростання цін на пальне українці дедалі активніше пересідають на електромобілі: за перші чотири місяці 2026 року в країні зареєстрували близько 8,5 тис. електрокарів.

Нагадаємо, через різке подорожчання палива внаслідок війни навколо Ірану європейські водії стали рідше заправлятися і скорочують кількість поїздок. Це призвело до найбільшого річного падіння продажів пального в єврозоні з 2023 року.

Експерти зазначають, що перехід на електромобілі вже має помітний вплив на енергетичний ринок: з початку року попит на нафту скоротився на обсяг, еквівалентний приблизно 2 млн барелів на рік.