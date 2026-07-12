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Новий рекорд Європи: рейтинг електромобілів, які розкуповують найшвидше

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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Новий рекорд Європи: рейтинг електромобілів, які розкуповують найшвидше
Продажі електромобілів на європейському ринку перевищили 2 млн за місяць
фото з відкритих джерел

Попит на електромобілі в світі зростає вже четвертий місяць поспіль, а Європа встановила рекорд продажів.

На європейському ринку лідерство досі тримають Tesla Model Y та Skoda Elroq. Водночас моделі концерну Volkswagen продовжують зміцнювати свої позиції. А до десятки лідерів також увійшли Renault, BMW та Audi, повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За даними Benchmark Mineral Intelligence, які наводить Reuters, у червні 2026 року у світі зареєстрували понад 2 млн електричних та гібридних автомобілів з підзарядкою від мережі, що на 7% більше, ніж роком раніше. Водночас лише у Європі за червень 2026 зареєстрували близько 530 тис., що є рекордним показником.

В ТОП-10 найпопулярніших електромобілів в Європі входять:

  • Tesla Model Y;
  • Tesla Model 3;
  • Skoda Elroq;
  • Skoda Enyaq;
  • Volkswagen ID.3;
  • Renault 5;
  • Volkswagen ID.4;
  • Volkswagen ID.7;
  • BMW i4 / iX3;
  • Audi Q4 e-tron.

Водночас, на відміну від Європи, у Північній Америці та Китаї продажі електромобілів скоротилися. У червні реєстрації в Північній Америці впали на 13%, а в Китаї – на 11%.

На тлі зростання цін на пальне українці дедалі активніше пересідають на електромобілі: за перші чотири місяці 2026 року в країні зареєстрували близько 8,5 тис. електрокарів. 

Нагадаємо, через різке подорожчання палива внаслідок війни навколо Ірану європейські водії стали рідше заправлятися і скорочують кількість поїздок. Це призвело до найбільшого річного падіння продажів пального в єврозоні з 2023 року. 

Експерти зазначають, що перехід на електромобілі вже має помітний вплив на енергетичний ринок: з початку року попит на нафту скоротився на обсяг, еквівалентний приблизно 2 млн барелів на рік. 

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Теги: Європа Електромобілі рекорд Tesla BMW i4 Skoda

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