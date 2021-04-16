Такого Hyundai ще не було: корейці показали абсолютно нову модель

Корейська компанія презентувала свій перший пікап – Hyundai Santa Cruz

Hyundai презентувала перший пікап у своїй історії, який отримав назву Santa Cruz. У новинки несучий кузов, поперечне розташування двигуна і 4-дверна кабіна з двома рядами сидінь.

Передня частина пікапа практично в точності повторює Hyundai Tucson. У Santa Cruz аналогічні ходові вогні, інтегровані в радіаторну решітку з малюнком-сіткою з трапецієподібних елементів. Хоча сама вона дещо відрізняється. Фари, задні ліхтарі і бампери у моделі оригінальні, а в цілому дизайн витриманий в фірмовому стилі Hyundai.

У США модель запропонують з двома двигунам на вибір. Перший – 2,5-літровий мотор потужністю 193 кінські сили, який поєднується з 8-діапазонним автоматом.

Альтернативою виступить турбомотор того ж обсягу, що розвиває 280 кінських сил і працює в тандемі з 8-ступінчастим «роботом» з двома зчепленнями.

Обидві модифікації оснащено повним приводом з муфтою підключення задньої осі.

Салон, як і очікувалося, скопіювали з Hyundai Tucson. Проте без спрощень не обійшлося: пікап отримав класичний важіль автоматичної коробки передач замість кнопкового пульта.

Над цифровою панеллю приладів діагоналлю 10,25 дюйма відсутній козирок, а на центральній консолі практично немає фізичних клавіш: зверху розташований 10,25-дюймовий екран мультимедійної системи, а під ним – сенсорний блок клімат-контролю.

У стандартній комплектації Santa Cruz укомплектований восьмидюймовим сенсорним екраном медіасистеми з підтримкою Apple CarPlay і Android Auto, і аналогової панеллю приладів.

Вже в «базі» доступна система автоматичного гальмування з функцією розпізнавання пішоходів і велосипедистів.

У більш дорогих виконаннях передбачені електропривод і вентиляція передніх крісел, люк, система дистанційного запуску двигуна, камери кругового огляду і адаптивний круїз-контроль.

Ціни на Santa Cruz поки не оголошені. Чи буде пікап продаватися в Україні – невідомо.

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