Hyundai вперше показала нову модель – пікап Santa Cruz

Компанія оприлюднила фотографії Hyundai Santa Cruz – першого пікапа в історії корейської марки

Hyundai опублікувала фотографії нової моделі – першого в історії компанії пікапа Santa Cruz. Спереду новинка практично в точності повторює новий Tucson.

Зовнішність пікапа витримана в фірмовому стилі Hyundai, що отримав назву Parametric Dynamics. Її особливість - три бічні лінії, що з'єднуються в одній точці.

Hyundai Santa Cruz

Від Tucson моделі дісталася решітка радіатора з малюнком-сіткою з трапецієподібних елементів, об'єднана з денними ходовими вогнями.

У Santa Cruz несучий кузов і шасі, запозичене все у того ж Tucson.

Пікап буде випускатися в чотиридверному варіанті з дворядної кабіною. Світова прем'єра відбудеться 15 квітня 2021 року.

Hyundai Santa Cruz

Основним ринком збуту для Hyundai Santa Cruz стане Північна Америка. Там модель, швидше за все, запропонують з бензиновими моторами об'ємом 2 та 2,5 літра, привід - передній з муфтою підключення задньої осі.

Раніше також згадувалося поява модифікації з 3-літровим турбодизелем. Однак підтвердження цієї інформації поки немає. Не виключено, що для Santa Cruz готують і гібридну версію, таку саме як у Tucson.