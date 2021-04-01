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    Hyundai вперше показала нову модель – пікап Santa Cruz

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    Hyundai Santa Cruz - Hyundai вперше показала нову модель – пікап Santa Cruz
    Hyundai Santa Cruz

    Компанія оприлюднила фотографії Hyundai Santa Cruz – першого пікапа в історії корейської марки

    Hyundai опублікувала фотографії нової моделі – першого в історії компанії пікапа Santa Cruz. Спереду новинка практично в точності повторює новий Tucson.

    Зовнішність пікапа витримана в фірмовому стилі Hyundai, що отримав назву Parametric Dynamics. Її особливість - три бічні лінії, що з'єднуються в одній точці.

    Hyundai Santa Cruz
    Hyundai Santa Cruz

    Від Tucson моделі дісталася решітка радіатора з малюнком-сіткою з трапецієподібних елементів, об'єднана з денними ходовими вогнями.

    У Santa Cruz несучий кузов і шасі, запозичене все у того ж Tucson.

    Пікап буде випускатися в чотиридверному варіанті з дворядної кабіною. Світова прем'єра відбудеться 15 квітня 2021 року.

    Hyundai Santa Cruz
    Hyundai Santa Cruz

    Основним ринком збуту для Hyundai Santa Cruz стане Північна Америка. Там модель, швидше за все, запропонують з бензиновими моторами об'ємом 2 та 2,5 літра, привід - передній з муфтою підключення задньої осі.

    Раніше також згадувалося поява модифікації з 3-літровим турбодизелем. Однак підтвердження цієї інформації поки немає. Не виключено, що для Santa Cruz готують і гібридну версію, таку саме як у Tucson.

    Теги: Hyundai Santa Cruz
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