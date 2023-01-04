Як війна вдарила по ринку нових авто в Україні: підсумки 2022-го

Ринок нових авто в Україні упав до найнижчого рівня з початку століття

Названо найпопулярніший автомобіль 2022 року в Україні

За 2022 рік українці придбали 37,9 тис. нових авто. Відносно 2021 року ринок нових авто скоротився на 63%, досягнувши найнижчого рівня з початку століття. Про це повідомляє Укравтопром.

Будь ласка, читайте текст після реклами

П’ятірка найпопулярніших автомобілів року:

Перше місце рейтингу марок на ринку нових легкових авто посіла Toyota з результатом 6914 зареєстрованих авто (на 55% менше, ніж торік) На другому місці – Renault, продажі автомобілів якої зменшились на 71% - до 3975 шт. Третій результат у Skoda – 2829 шт. (-54% від 2021 р.) Четверте місце українці надали Hyundai, придбавши 2285 авто цієї марки (-52%) Замикає лідерську п'ятірку Volkswagen – 2274 авто (-45%).

Також у ТОП-10 ринку 2022 року потрапили:

Будь ласка, читайте текст після реклами

BMW – 1726 шт. (-41%);

Mercedes-Benz – 1669 шт. (-44%);

Mitsubishi – 1655 шт. (-61%);

Chery – 1631 шт. (-65%);

Kia – 1167 шт. (-87%).

Бестселером року став автомобіль Toyota RAV4 з показником 2525 реєстрацій.

До слова, Канада хоче заборонити продаж бензинових і дизельних автівок після 2035 року.