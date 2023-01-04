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Як війна вдарила по ринку нових авто в Україні: підсумки 2022-го

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Як війна вдарила по ринку нових авто в Україні: підсумки 2022-го
Ринок нових авто в Україні упав до найнижчого рівня з початку століття
фото з відкритих джерел

Названо найпопулярніший автомобіль 2022 року в Україні

За 2022 рік українці придбали 37,9 тис. нових авто. Відносно 2021 року ринок нових авто скоротився на 63%, досягнувши найнижчого рівня з початку століття. Про це повідомляє Укравтопром.

П’ятірка найпопулярніших автомобілів року:

  1. Перше місце рейтингу марок на ринку нових легкових авто посіла Toyota з результатом 6914 зареєстрованих авто (на 55% менше, ніж торік)
  2. На другому місці – Renault, продажі автомобілів якої зменшились на 71% - до 3975 шт.
  3. Третій результат у Skoda – 2829 шт. (-54% від 2021 р.)
  4. Четверте місце українці надали Hyundai, придбавши 2285 авто цієї марки (-52%)
  5. Замикає лідерську п'ятірку Volkswagen – 2274 авто (-45%).

Також у ТОП-10 ринку 2022 року потрапили: 

  • BMW – 1726 шт. (-41%); 
  • Mercedes-Benz – 1669 шт. (-44%); 
  • Mitsubishi – 1655 шт. (-61%); 
  • Chery – 1631 шт. (-65%); 
  • Kia – 1167 шт. (-87%).

Бестселером року став автомобіль Toyota RAV4 з показником 2525 реєстрацій.

До слова, Канада хоче заборонити продаж бензинових і дизельних автівок після 2035 року.

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Теги: війна ринок українці автомобіль Україна

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