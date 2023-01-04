Як війна вдарила по ринку нових авто в Україні: підсумки 2022-го
Названо найпопулярніший автомобіль 2022 року в Україні
За 2022 рік українці придбали 37,9 тис. нових авто. Відносно 2021 року ринок нових авто скоротився на 63%, досягнувши найнижчого рівня з початку століття. Про це повідомляє Укравтопром.
П’ятірка найпопулярніших автомобілів року:
- Перше місце рейтингу марок на ринку нових легкових авто посіла Toyota з результатом 6914 зареєстрованих авто (на 55% менше, ніж торік)
- На другому місці – Renault, продажі автомобілів якої зменшились на 71% - до 3975 шт.
- Третій результат у Skoda – 2829 шт. (-54% від 2021 р.)
- Четверте місце українці надали Hyundai, придбавши 2285 авто цієї марки (-52%)
- Замикає лідерську п'ятірку Volkswagen – 2274 авто (-45%).
Також у ТОП-10 ринку 2022 року потрапили:
- BMW – 1726 шт. (-41%);
- Mercedes-Benz – 1669 шт. (-44%);
- Mitsubishi – 1655 шт. (-61%);
- Chery – 1631 шт. (-65%);
- Kia – 1167 шт. (-87%).
Бестселером року став автомобіль Toyota RAV4 з показником 2525 реєстрацій.
До слова, Канада хоче заборонити продаж бензинових і дизельних автівок після 2035 року.
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