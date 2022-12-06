В Україні зміниться порядок реєстрації транспортних засобів

Зміна стосується дослідження транспортного засобу, яке проводить експертна служба МВС

В Україні з 14 грудня зміниться порядок реєстрації та перереєстрації транспортних засобів у сервісних центрах МВС. Про це повідомляє пресслужба МВС.

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«Відразу дві постанови уряду №1019 та №1299, які вносять зміни до процедури реєстрації та перереєстрації транспортних засобів, набирають чинності 14 грудня», – йдеться в повідомленні.

Перша зміна стосується дослідження транспортного засобу експертної служби МВС. Воно виділяється за процедурою реєстрації у сервісному центрі МВС. Тепер його потрібно проходити не під час реєстрації, а до звернення за цією послугою. Це виділення дозволяє надалі проводити реєстраційні дії з транспортних засобів онлайн за допомогою двох смартфонів або комп'ютерів – власника та покупця.

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Алгоритм реєстрації транспортних засобів при купівлі-продажу авто тепер такий: спочатку необхідно звернутися до Експертної служби МВС та отримати висновок про МС. Потім власник і покупець або їх представник звертаються до сервісного центру МВС та здійснюють перереєстрацію, це можна зробити і онлайн.

Нагадаємо, уряд схвалив законопроєкт «Про внесення змін до Закону України «Про дорожній рух» щодо імплементації законодавства», яким пропонується суттєво скоротити строк дії водійських посвідчень.