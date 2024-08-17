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Які кольори авто найпопулярніші в Україні? Дані МВС

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Які кольори авто найпопулярніші в Україні? Дані МВС
Найбільше у 2024 році українці зареєстрували сірих автівок
фото: Pixabay

П'ятірку найбажаніших кольорів автомобілів очолив сірий

У січні–липні поточного року в Україні пройшли першу реєстрацію близько 250 000 автомобілів, у тому числі нових авто – майже 84 000. Головний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ повідомив, які п'ять кольорів авто нині найбільш популярні.

Фаворитом українських водіїв наразі є сірий колір, серед уперше зареєстрованих авто таких 60 568. Однією з переваг цього кольору є те, що на сірому не так видно пил і бруд.

Друге місце посів білий колір – 41 250 автомобілів. Білий відтінок легкових автомобілів дуже люблять водії у Європі.

На третій сходинці опинився чорний колір – 40 018 авто. Цей класичний відтінок надає авто елегантності та стилю. Крім того, з ним менш помітні подряпини на кузові, проте добре видно пил.

Четверте місце зайняв синій колір – 18717 автомобілів. Такі легкові авто досить яскраві на дорозі.

Замикає п'ятірку червоний – 7538 авто. Червоні автомобілі добре видно на дорозі будь-якої пори року, що знижує ризик виникнення ДТП.

Нагадаємо, що, попри відключення світла, у липні українці стали активніше купувати електромобілі. За минулий місяць продано 4787 електричних авто. 

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Теги: МВС автомобіль

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