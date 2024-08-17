Які кольори авто найпопулярніші в Україні? Дані МВС
П'ятірку найбажаніших кольорів автомобілів очолив сірий
У січні–липні поточного року в Україні пройшли першу реєстрацію близько 250 000 автомобілів, у тому числі нових авто – майже 84 000. Головний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ повідомив, які п'ять кольорів авто нині найбільш популярні.
Фаворитом українських водіїв наразі є сірий колір, серед уперше зареєстрованих авто таких 60 568. Однією з переваг цього кольору є те, що на сірому не так видно пил і бруд.
Друге місце посів білий колір – 41 250 автомобілів. Білий відтінок легкових автомобілів дуже люблять водії у Європі.
На третій сходинці опинився чорний колір – 40 018 авто. Цей класичний відтінок надає авто елегантності та стилю. Крім того, з ним менш помітні подряпини на кузові, проте добре видно пил.
Четверте місце зайняв синій колір – 18717 автомобілів. Такі легкові авто досить яскраві на дорозі.
Замикає п'ятірку червоний – 7538 авто. Червоні автомобілі добре видно на дорозі будь-якої пори року, що знижує ризик виникнення ДТП.
Нагадаємо, що, попри відключення світла, у липні українці стали активніше купувати електромобілі. За минулий місяць продано 4787 електричних авто.
Коментарі — 0