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Названо найпопулярніші кольори авто в Україні за 2024 рік

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Названо найпопулярніші кольори авто в Україні за 2024 рік
Визначено найпопулярніші кольори автомобілів в Україні
фото: depositphotos.com

Покупці нових та вживаних автомобілів мають дещо різні вподобання щодо кольорів

Визначено найпопулярніші кольори автомобілів в Україні. Їх назвали в асоціації «Укравтопром» після вивченням продажів нових та вживаних авто за першу половину 2024 року.

Цікаво, що уподобання покупців нових та вживаних автомобілів досить суттєво відрізняються. Серед нових машин більшість (36%) – білі, а найбільше серед них Renault Duster.

Renault Duster найчастіше обирають у білому кольорі
Renault Duster найчастіше обирають у білому кольорі
фото: Renault

Третина авто – сірі, а переважають серед них кросовери Toyota RAV4. На третьому місці – чорний колір (15%) і найчастіше у ньому обирають седан Toyota Camry.

До Топ-5 також потрапили синій колір (8%, лідер – електрокар Volkswagen ID.4) та червоний (3%, лідирує Mazda CX-5).

Volkswagen Golf найчастіше купують сірими
Volkswagen Golf найчастіше купують сірими
фото: Volkswagen

Серед авто з пробігом ситуація дещо інша. Лідирують сірий (35%) та чорний (25%) кольори. У обох випадках найпопулярнішою моделлю є Volkswagen Golf.

Третє місце – у білого кольору: найчастіше у цьому забарвленні беруть кросовери Volkswagen Tiguan. Четверте місце із показником 11% займає синій колір (лідер – Volkswagen Golf), а замикає ТОП 5 червоний (5%, лідирує Nissan Leaf).

До речі, на український ринок виходить новий Volkswagen Tiguan третього покоління.

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Джерело
Теги: машини кросовери автомобіль авторинок

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