На український ринок вийде новий BMW X3: ціни та подробиці (фото)

Кросовер буде доступним в Україні у бензинових, дизельних та гібридних модифікаціях

Невдовзі в Україні з’явиться новий BMW X3 четвертого покоління. На офіційному сайті українського представництва бренду вже опубліковано ціни кросовера.

Кросовер підріс у розмірах фото: BMW

Кросовер BMW X3 G45 (саме такий індекс моделі) дещо підріс у розмірах та змінився зовні. Дизайн автомобіля витримано у дусі молодшого брата BMW X1.

У салоні на передній панелі встановлено вигнутий двосекційний дисплей. Кросовер став просторішим, а об’єм його багажника виріс до 570-1700 л. Базова комплектація BMW X3 включає тризонний клімат-контроль, підігрів крісел, електроприводи передніх сидінь і дверей багажника.

У салоні встановили широкий вигнутий дисплей фото: BMW

Новий BMW X3 в Україні коштуватиме від 2 208 559 гривень за версію 20XDrive із 2,0-літровим бензиновим турбомотором на 208 к. с. Найдорожчим стане BMW X3 M50 xDrive (3 211 836 гривень), оснащений 3,0-літровою 398-сильною турбошісткою.

Об'єм багажника становить 570-1700 л фото: BMW

Крім того, запропонують 2,0-літровий турбодизель потужністю 197 к. с. (2 466 352 грн), а ще в українській лінійці моделі буде 299-сильний плагін-гібрид (2 964 841 грн), здатний подолати до 90 км в електричному режимі. Усі версії моделі оснащені 8-ступінчастим автоматом та повним приводом.