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В Україні різко зріс попит на електрокари: найпопулярніші моделі (фото)

Дарія Демяник
glavcom.ua
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В Україні різко зріс попит на електрокари: найпопулярніші моделі (фото)
Продажі електромобілів в Україні підскочили на 38%
фото: autoua.net

Продажі електромобілів в Україні за липень виросли одразу на 38%

Попри відключення світла у липні українці стали активніше купувати електромобілі. За минулий місяць продано 4787 електричних авто. Таку статистику опублікувала асоціація «Укравтопром».

Порівняно із червнем попит на електромобілі в Україні виріс на 14%, а порівняно з липнем 2023 року – одразу на 38%. Частка нових авто зросла до 21% (торік вона становила 17%).

Honda M-NV залишається найпопулярнішим новим електромобілем
Honda M-NV залишається найпопулярнішим новим електромобілем
фото: Honda

Переважна більшість проданих електрокарів нові – 4 684 авто (980 нових та 3704 вживаних). Комерційних електромобілів продали 103 і лише 6 із них були новими.

У новому сегменті переважають електромобілі, привезені з Китаю. Лідерство зберігає кросовер Honda M-NV.

Топ-5 популярних нових електрокарів в Україні за липень 2024 року:

  • Honda M-NV – 239 проданих авто.
  • BYD Song Plus – 127 од.
  • Nissan Ariya – 118 од.
  • Volkswagen ID.4 – 88 од.
  • Zeekr 001 – 69 од.
Nissan Leaf продовжує лідирувати у вживаному сегменті
Nissan Leaf продовжує лідирувати у вживаному сегменті
фото: Nissan

Серед вживаних електрокарів, як і раніше, лідирують Nissan Leaf та моделі Tesla.

Найпопулярніші електромобілі з пробігом в Україні:

  • Nissan Leaf – 529 проданих авто.
  • Tesla Model 3 – 433 од.
  • Tesla Model Y – 419 од.
  • Tesla Model S – 217 од.
  • Volkswagen e-Golf – 209 од.

Усього за сім місяців 2024 року в Україні продали понад 29,2 тис. електромобілів. 80% із них є вживаними.

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Теги: ринок Електромобілі українці Україна авторинок автомобіль

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