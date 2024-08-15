В Україні різко зріс попит на електрокари: найпопулярніші моделі (фото)
Продажі електромобілів в Україні за липень виросли одразу на 38%
Попри відключення світла у липні українці стали активніше купувати електромобілі. За минулий місяць продано 4787 електричних авто. Таку статистику опублікувала асоціація «Укравтопром».
Порівняно із червнем попит на електромобілі в Україні виріс на 14%, а порівняно з липнем 2023 року – одразу на 38%. Частка нових авто зросла до 21% (торік вона становила 17%).
Переважна більшість проданих електрокарів нові – 4 684 авто (980 нових та 3704 вживаних). Комерційних електромобілів продали 103 і лише 6 із них були новими.
У новому сегменті переважають електромобілі, привезені з Китаю. Лідерство зберігає кросовер Honda M-NV.
Топ-5 популярних нових електрокарів в Україні за липень 2024 року:
- Honda M-NV – 239 проданих авто.
- BYD Song Plus – 127 од.
- Nissan Ariya – 118 од.
- Volkswagen ID.4 – 88 од.
- Zeekr 001 – 69 од.
Серед вживаних електрокарів, як і раніше, лідирують Nissan Leaf та моделі Tesla.
Найпопулярніші електромобілі з пробігом в Україні:
- Nissan Leaf – 529 проданих авто.
- Tesla Model 3 – 433 од.
- Tesla Model Y – 419 од.
- Tesla Model S – 217 од.
- Volkswagen e-Golf – 209 од.
Усього за сім місяців 2024 року в Україні продали понад 29,2 тис. електромобілів. 80% із них є вживаними.
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