Ще два російських літаки потрапили під вогонь зенітників ЗСУ

Противник продовжує атакувати на східному напрямку із застосуванням керованих авіабомб

У суботу, 2 березня, Повітряні сили України застосували зенітні керовані ракети по двох ворожих літаках Су-34 та Су-35. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

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«Очікуємо підтвердження бажаного результату», – додав він.

За словами Олещука, противник продовжує атакувати на східному напрямку із застосуванням керованих авіабомб із літаків тактичної авіації. Українські зенітники зустрічають ворога вогнем.

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«Літати окупантам стає дедалі важче, та ми потребуємо більше систем, більше зброї, аби очистити наше небо», – наголосив командувач Повітряних сил.

Нагадаємо, 1 березня Генштаб ЗСУ підтвердив знищення ще трьох ворожих винищувачів.

Також українські військово-повітряні сили заявили, що російські військово-повітряні сили втратили у четвер, 29 лютого, три винищувачі-бомбардувальники Су-34. Якщо це підтвердиться, то збиті в останній день лютого літаки продовжать безпрецедентну серію успіхів української протиповітряної оборони.