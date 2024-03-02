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Ще два російських літаки потрапили під вогонь зенітників ЗСУ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Ще два російських літаки потрапили під вогонь зенітників ЗСУ
Російські літаки Су-34
фото: Associated Press

Противник продовжує атакувати на східному напрямку із застосуванням керованих авіабомб

У суботу, 2 березня, Повітряні сили України застосували зенітні керовані ракети по двох ворожих літаках Су-34 та Су-35. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

«Очікуємо підтвердження бажаного результату», – додав він.

За словами Олещука, противник продовжує атакувати на східному напрямку із застосуванням керованих авіабомб із літаків тактичної авіації. Українські зенітники зустрічають ворога вогнем.

«Літати окупантам стає дедалі важче, та ми потребуємо більше систем, більше зброї, аби очистити наше небо», – наголосив командувач Повітряних сил.

Нагадаємо, 1 березня Генштаб ЗСУ підтвердив знищення ще трьох ворожих винищувачів. 

Також українські військово-повітряні сили заявили, що російські військово-повітряні сили втратили у четвер, 29 лютого, три винищувачі-бомбардувальники Су-34. Якщо це підтвердиться, то збиті в останній день лютого літаки продовжать безпрецедентну серію успіхів української протиповітряної оборони.

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Теги: британська розвідка Україна літак Генштаб розвідка

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