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    Китайці повертаються: названо найпопулярніші марки авто в Україні в березні

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    Один з найпопулярніших автомобілів в Україні -&nbsp;Renault Duster - Китайці повертаються: названо найпопулярніші марки авто в Україні в березні
    Один з найпопулярніших автомобілів в Україні - Renault Duster

    В березні китайська Chery увійшла в топ-10 найпопулярніших марок автомобілів в Україні

    Березень був дуже вдалим для українських дилерів. За даними асоціації «Укравтопром», за минулий місяць їм вдалося продати приблизно 9 тисяч автомобілів. Це на 45% більше, ніж минулого року.

    Провідну позицію на ринку, як і торік, зберегла за собою Renault. У березні нові автомобілі французької марки отримали 1256 українських реєстраційних номерів. У порівнянні з минулим роком березневі реєстрації нових «Рено» збільшилися на 3%.

    На другому місці Toyota – 1171 авто цієї марки поповнили український автопарк. Свій березневий результат Тойота покращила на 77%.

    Третю сходинку рейтингу посіла Kia, за автомобілі якої своїми гаманцями проголосували 646 покупців, що на 12% більше, ніж торік.

    Четверта позиція у Skoda – 627 авто, що у 2,3 рази більше відносно березня 2020 року.

    Завершує п’ятірку лідерів місяця з більш ніж чотирикратним зростанням продажів – Volkswagen, у заліку якого 525 машин.

    Але найцікавіше те, що до топ-10 найпопулярніших автомобільних брендів в Україні увійшла китайська Chery. Останнього разу китайські марки стабільно попадали в «десятку» в далекому 2015 році.

    В березні Chery вдалося збільшити продажі в Україні приблизно в три рази.

    ТОП-10 популярних марок авто в Україні в березні

    Марка 2020 2021
    Renault 1222 1256
    Toyota 661 1171
    Kia 576 646
    Skoda 269 627
    Volkswagen 125 525
    Hyundai 317 459
    Nissan 353 451
    Chery 111 331
    Suzuki 225 313
    Mitsubishi 255 309

    Дані: «Укравтопром».

    Теги: Chery Hyundai Volkswagen Renault Toyota Kia Skoda
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