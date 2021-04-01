Китайці повертаються: названо найпопулярніші марки авто в Україні в березні
В березні китайська Chery увійшла в топ-10 найпопулярніших марок автомобілів в Україні
Березень був дуже вдалим для українських дилерів. За даними асоціації «Укравтопром», за минулий місяць їм вдалося продати приблизно 9 тисяч автомобілів. Це на 45% більше, ніж минулого року.
Провідну позицію на ринку, як і торік, зберегла за собою Renault. У березні нові автомобілі французької марки отримали 1256 українських реєстраційних номерів. У порівнянні з минулим роком березневі реєстрації нових «Рено» збільшилися на 3%.
На другому місці Toyota – 1171 авто цієї марки поповнили український автопарк. Свій березневий результат Тойота покращила на 77%.
Третю сходинку рейтингу посіла Kia, за автомобілі якої своїми гаманцями проголосували 646 покупців, що на 12% більше, ніж торік.
Четверта позиція у Skoda – 627 авто, що у 2,3 рази більше відносно березня 2020 року.
Завершує п’ятірку лідерів місяця з більш ніж чотирикратним зростанням продажів – Volkswagen, у заліку якого 525 машин.
Але найцікавіше те, що до топ-10 найпопулярніших автомобільних брендів в Україні увійшла китайська Chery. Останнього разу китайські марки стабільно попадали в «десятку» в далекому 2015 році.
В березні Chery вдалося збільшити продажі в Україні приблизно в три рази.
ТОП-10 популярних марок авто в Україні в березні
|Марка
|2020
|2021
|Renault
|1222
|1256
|Toyota
|661
|1171
|Kia
|576
|646
|Skoda
|269
|627
|Volkswagen
|125
|525
|Hyundai
|317
|459
|Nissan
|353
|451
|Chery
|111
|331
|Suzuki
|225
|313
|Mitsubishi
|255
|309
Дані: «Укравтопром».