Китайці повертаються: названо найпопулярніші марки авто в Україні в березні

Один з найпопулярніших автомобілів в Україні - Renault Duster

В березні китайська Chery увійшла в топ-10 найпопулярніших марок автомобілів в Україні

Березень був дуже вдалим для українських дилерів. За даними асоціації «Укравтопром», за минулий місяць їм вдалося продати приблизно 9 тисяч автомобілів. Це на 45% більше, ніж минулого року.

Провідну позицію на ринку, як і торік, зберегла за собою Renault. У березні нові автомобілі французької марки отримали 1256 українських реєстраційних номерів. У порівнянні з минулим роком березневі реєстрації нових «Рено» збільшилися на 3%.

На другому місці Toyota – 1171 авто цієї марки поповнили український автопарк. Свій березневий результат Тойота покращила на 77%.

Третю сходинку рейтингу посіла Kia, за автомобілі якої своїми гаманцями проголосували 646 покупців, що на 12% більше, ніж торік.

Четверта позиція у Skoda – 627 авто, що у 2,3 рази більше відносно березня 2020 року.

Завершує п’ятірку лідерів місяця з більш ніж чотирикратним зростанням продажів – Volkswagen, у заліку якого 525 машин.

Але найцікавіше те, що до топ-10 найпопулярніших автомобільних брендів в Україні увійшла китайська Chery. Останнього разу китайські марки стабільно попадали в «десятку» в далекому 2015 році.

В березні Chery вдалося збільшити продажі в Україні приблизно в три рази.

ТОП-10 популярних марок авто в Україні в березні

Марка 2020 2021 Renault 1222 1256 Toyota 661 1171 Kia 576 646 Skoda 269 627 Volkswagen 125 525 Hyundai 317 459 Nissan 353 451 Chery 111 331 Suzuki 225 313 Mitsubishi 255 309

Дані: «Укравтопром».