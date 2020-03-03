Китайці презентували потужну бездротову зарядку для смартфонів



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Xiaomi's First 40W Wireless Fast Charging Solution

Xiaomi показала бездротову зарядну станцію, яка здатна зарядити смартфон менше, ніж за годину

Китайська Xiaomi презентувала потужну бездротову зарядку для смартфонів. Компанія оприлюднила відеоролик, у якому телефон з батареєю на 4 000 міліампер-годин заряджається всього за 40 хвилин.

Імовірно, пристрій з’явиться у продажу вже цього року.

Нагадаємо, раніше Xiaomi анонсувала новий роутер Mi AIoT Router AX3600, який підтримує високошвидкісний стандарт зв’язку Wi-Fi 6. Також пристрій матимете 512 мегабайтів оперативної пам'яті та 256 МБ вбудованої флеш-пам'яті.

За заявами виробника, роутер підтримує можливість підключення до 248 пристроїв одночасно. Роутер також включає 4 порти Ethernet і 7 антен.