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    Корейці показали свій перший люксовий електромобіль

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    Genesis Electrified G80 - Корейці показали свій перший люксовий електромобіль
    Genesis Electrified G80
    Фото з відкритих джерел

    В Китаї презентували перший електромобіль преміальної марки Genesis

    У корейців з’явився власний люксовий електромобіль. На автосалоні в Китаї електричну новинку показала Genesis – преміальна марка авто, яка входить до складу Hyundai.

    Дебютною «зеленою» моделлю корейців стала електрична версія представницького седана G80, яка отримала позначку Electrified.

    Електромобіль оснащено двома моторами, кожен з яких видає 185 кінських сил і 350 Нм крутного моменту. Загальна продуктивність – 370 «коней» і 700 Нм.

    У спорт-режимі авто розганяється з місця до 60 миль в годину (97 кілометрів на годину) за 4,9 секунди.

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    Корейці показали свій перший люксовий електромобіль
    Корейці показали свій перший люксовий електромобіль
    Корейці показали свій перший люксовий електромобіль
    Корейці показали свій перший люксовий електромобіль
    Корейці показали свій перший люксовий електромобіль
    Корейці показали свій перший люксовий електромобіль
    Корейці показали свій перший люксовий електромобіль
    Корейці показали свій перший люксовий електромобіль
    Корейці показали свій перший люксовий електромобіль

    Батарея, ємність якої не названа, підтримує зарядку потужністю до 350 кіловат. Щоб її наповнити з 10% до 80% потрібно 22 хвилини. Очікувана дальність ходу – 427 кілометрів.

    Genesis Electrified G80 оснащено:

    • системою активного шумозаглушення;
    • «розумної» підвіскою, що використовує дані з передньої камери і навігації;
    • інтегрованими в дах сонячними панелями, які підживлюють бортову електроніку.

    Пріоритетним ринком для Electrified G80 буде Китай, але седан з'явиться і в інших країнах. Проте коли почнуться продажі, невідомо.

    Теги: Електромобілі Hyundai Genesis
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