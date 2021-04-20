Корейці показали свій перший люксовий електромобіль

В Китаї презентували перший електромобіль преміальної марки Genesis

У корейців з’явився власний люксовий електромобіль. На автосалоні в Китаї електричну новинку показала Genesis – преміальна марка авто, яка входить до складу Hyundai.

Дебютною «зеленою» моделлю корейців стала електрична версія представницького седана G80, яка отримала позначку Electrified.

Електромобіль оснащено двома моторами, кожен з яких видає 185 кінських сил і 350 Нм крутного моменту. Загальна продуктивність – 370 «коней» і 700 Нм.

У спорт-режимі авто розганяється з місця до 60 миль в годину (97 кілометрів на годину) за 4,9 секунди.

Батарея, ємність якої не названа, підтримує зарядку потужністю до 350 кіловат. Щоб її наповнити з 10% до 80% потрібно 22 хвилини. Очікувана дальність ходу – 427 кілометрів.

Genesis Electrified G80 оснащено:

системою активного шумозаглушення;

«розумної» підвіскою, що використовує дані з передньої камери і навігації;

інтегрованими в дах сонячними панелями, які підживлюють бортову електроніку.

Пріоритетним ринком для Electrified G80 буде Китай, але седан з'явиться і в інших країнах. Проте коли почнуться продажі, невідомо.