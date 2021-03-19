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    Корейці презентували «космічний корабель» на колесах

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    Hyundai Staria - Корейці презентували «космічний корабель» на колесах
    Hyundai Staria

    Hyundai показала мікроавтобус з дизайном космічного корабля

    Hyundai представила мінівен під назвою Staria. Він отримав, за словами виробника, «перспективний дизайн кузова, що має схожість з космічним кораблем». Це серійний автомобіль, який продаватимуть в Кореї.

    Відмінною особливістю зовнішності Hyundai Staria стала незвичайна фронтальна оптика з довгою вузькою діодною смугою, а також вертикальні задні ліхтарі з «піксельним» візерунком.

    Hyundai Staria буде доступний з в конфігураціях з 11, 9, 7 посадочними місцями, а також в двомісній комерційній модифікації.

    Hyundai Staria
    Hyundai Staria

    У 7-місцевих версіях автомобіля крісла задніх рядів зможуть відкидатися назад. А у випадку з 9 місцями сидіння другого ряду можна буде повернути на 180 градусів, щоб пасажири сиділи обличчям один до одного.

    Для водія доступна віртуальна приладова панель і 10,25-дюймовий дисплей інформаційно-розважального комплексу. У автомобіля відсутній традиційний важіль-селектор трансмісії - перемикання режимів коробки здійснюється за допомогою кнопок.

    Технічні характеристики Hyundai Staria поки не називають. Проте в компанії заявили, що їх буде оприлюднено до кінця першої половини 2021 року.

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    Корейці презентували «космічний корабель» на колесах
    Корейці презентували «космічний корабель» на колесах
    Корейці презентували «космічний корабель» на колесах
    Корейці презентували «космічний корабель» на колесах
    Корейці презентували «космічний корабель» на колесах
    Корейці презентували «космічний корабель» на колесах

    Теги: Hyundai Staria
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