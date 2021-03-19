Корейці презентували «космічний корабель» на колесах

Hyundai показала мікроавтобус з дизайном космічного корабля

Hyundai представила мінівен під назвою Staria. Він отримав, за словами виробника, «перспективний дизайн кузова, що має схожість з космічним кораблем». Це серійний автомобіль, який продаватимуть в Кореї.

Відмінною особливістю зовнішності Hyundai Staria стала незвичайна фронтальна оптика з довгою вузькою діодною смугою, а також вертикальні задні ліхтарі з «піксельним» візерунком.

Hyundai Staria буде доступний з в конфігураціях з 11, 9, 7 посадочними місцями, а також в двомісній комерційній модифікації.

Hyundai Staria

У 7-місцевих версіях автомобіля крісла задніх рядів зможуть відкидатися назад. А у випадку з 9 місцями сидіння другого ряду можна буде повернути на 180 градусів, щоб пасажири сиділи обличчям один до одного.

Для водія доступна віртуальна приладова панель і 10,25-дюймовий дисплей інформаційно-розважального комплексу. У автомобіля відсутній традиційний важіль-селектор трансмісії - перемикання режимів коробки здійснюється за допомогою кнопок.

Технічні характеристики Hyundai Staria поки не називають. Проте в компанії заявили, що їх буде оприлюднено до кінця першої половини 2021 року.