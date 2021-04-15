Коронавірус стимулює продажі люксових автомобілів

BMW та Rolls-Royce заявили про рекордні продажі у першому кварталі 2021 року

В світі спостерігається рекордний попит на люксові автомобілі. Незважаючи на пандемію коронавірусу, про рекордні продажі у першому кварталі 2021 року вже відрапортували BMW і Rolls-Royce.

Так, з січня по березень BMW передала клієнтам 636 606 машин. Ця цифра на 33,5% більше показників за аналогічний період минулого року і є кращою за всю історію баварського бренду.

«У I кварталі 2021 роки ми продовжили стрімке зростання, продавши за цей період більше автомобілів, ніж будь-коли раніше. Успішним продажам, крім іншого, сприяв високий попит на гібриди та електромобілі», - пояснив член правління BMW AG Пітер Нота.

Rolls-Royce Cullinan

Б’є рекорди і один з брендів, який входить до групи BMW, – виробник легендарних люксових автомобілів британський Rolls-Royce. Перший квартал 2021 року став рекордним за всю 116-річну історію компанії. За останні три місяці продажі автомобілів Rolls-Royce виросли на 62% в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року.

З 1 січня по 31 березня клієнти марки отримали 1380 машин. Таким чином, компанія побила попередній квартальний рекорд, встановлений в 2019 році.

За словами виконавчого директора Rolls-Royce Motor Cars Торстена Мюллер-Отвоса, попит зріс на всіх світових ринках. Лідерами стали Китай, США і Азіатсько-Тихоокеанський регіон.