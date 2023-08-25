Головна Техно Авто
search button user button menu button

Водіям-екстремалам приготуватися. Рада готує великі штрафи за дрифт

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Водіям-екстремалам приготуватися. Рада готує великі штрафи за дрифт
Право складати адмінпротоколи на водіїв-екстремалів законотворці хочуть закріпити за співробітниками Нацполіції
фото: depositphotos.com

Пропонується ввести штраф до 17 тис. грн з позбавлення права керувати автівкою до одного року

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про запровадження адміністративної відповідальності за навмисне кероване занесення транспортного засобу (дрифтування). Про це повідомляє «Главком».

Авторами законопроєкту є Анатолій Бурміч і Валерій Гнатенко, котрі обралися від забороненої партії ОПЗЖ. Парламентарі ініціюють ввести нову 122-6 статтю Кодексу про адміністративні правопорушення («Навмисне кероване занесення (дрифтування) транспортного засобу»), яка передбачатиме певні санкції. Зокрема, якщо водій допустить порушення Правил дорожнього руху у вигляді дрифтування, доведеться заплатити штраф у розмірі 8,5 тис. грн. Якщо ж подібне повториться протягом року, тоді штраф буде вищим – 17 тис. грн. Плюс вводиться додаткове покарання у вигляді позбавлення права керування транспортними засобами від шести місяців до одного року.

(для перегляду – натисніть на документ)

Право складати адмінпротоколи на водіїв-екстрималів законотворці хочуть закріпити за співробітниками Нацполіції.

Крім цього, автори законопроєкту зауважили: водіям, котрі допустять навмисне занесення автомобіля, не вдасться уникнути покарання. Для цього у Кодексі про адміністративні правопорушення окремо буде прописано, що суди не зможуть застосувати до порушників статтю 22 Кодексу про адміністративні правопорушення, яка звільняє від адмінвідповідальності за малозначність правопорушення.

«Існують випадки керування транспортними засобами у так званому дрифті. Такі дії здійснюються, зокрема, на територіях житлових масивів, парковках торгових центрів, що створює додаткову загрозу пішоходам, водіям інших транспортних засобів, порушує спокій громадян… Законопроєкт спрямований на посилення захисту учасників дорожнього руху від небезпечних дій водіїв, що здійснюють дрифтування, та посилення захисту людей від впливу шуму», – сказано у пояснювальній записці до законопроєкту.

Як повідомляв «Главком», у квітні у Києві поліцейські запросили на захід поціновувачів гучного автомобільного дрифту представників військового комісаріату, щоб ті роздали повістки.

Читайте також: Дрифт на Софійській площі у Києві: суд скасував арешт двох спортивних автомобілів
Теги: Верховна Рада штраф ПДР транспорт

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«До 24 лютого 2022 року на українську залізницю припадало 60-75% всього вантажообігу України»
Головна подорож Укрзалізниці: чому її реформу не можна відкладати до перемоги
14 серпня, 13:18
Національна спілка журналістів разом з вами хоче допомогти покращити умови роботи журналістів на фронті
Національна спілка журналістів закликає допомогти журналістам на фронті
22 серпня, 12:18
Суд відправив владику Павла до слідчого ізолятора з альтернативою внесення застави на суму 33,3 млн грн
Справа митрополита Павла. Феміда шокована: як монах став мультимільйонером? Війна і церква
25 липня, 13:00
Галину Григоренко звільнено з посади заступника Міністра культури
Услід за Ткаченком Кабмін звільнив його заступницю Григоренко
4 серпня, 22:02
Українська держава заборонить Московську церкву. Парламент запускає процедуру
Українська держава заборонить Московську церкву. Парламент запускає процедуру
27 липня, 14:40
Боротися з ворожими квадрокоптерами-розвідниками допомагають антидронові рушниці
Верховна Рада спростила ввезення в Україну антидронових рушниць та тепловізорів
28 липня, 12:56
Новий закон забороняє розташовувати в митному режимі безмитної торгівлі та продажу магазини з тютюновими виробами та алкоголем
Продаж цигарок та алкоголю у duty free: Рада ухвалила закон
10 серпня, 15:43
У Верховній Раді чимало симпатиків УПЦ МП
Названо головних нардепів-захисників Московської церкви в Україні
14 серпня, 13:00
Микола Тарарін йшов №147 по списку «Слуги народу» на виборах у Раду 2019 року
ЦВК зареєструвала нового нардепа – адвоката «95 кварталу»
22 серпня, 18:19

Авто

Водіям-екстремалам приготуватися. Рада готує великі штрафи за дрифт
Водіям-екстремалам приготуватися. Рада готує великі штрафи за дрифт
Чому українці стали частіше купувати елітні авто: пояснення експерта
Чому українці стали частіше купувати елітні авто: пояснення експерта
На українських дорогах з'являться нові камери автофіксації правопорушень
На українських дорогах з'являться нові камери автофіксації правопорушень
Кабмін спростив отримання низки послуг для водіїв
Кабмін спростив отримання низки послуг для водіїв
В Україні змінилися правила реєстрації нових авто
В Україні змінилися правила реєстрації нових авто
Номерний знак для авто: запрацювала нова послуга від МВС
Номерний знак для авто: запрацювала нова послуга від МВС

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
39K
Литва та Польща нервують. Що відбувається на кордоні з Білоруссю
37K
Німеччина відсилає назад до Польщі тисячі мігрантів: причина
14K
Зеленський прокоментував збиття літака Пригожина
5470
Пригожин живий? Христо Грозєв оцінив ймовірність інсценування загибелі терориста
5027
Терорист Гіркін із СІЗО розказав, хто вбив Пригожина
4499
Багато техніки, Путін на палиці, незвичні аніматори. День Незалежності у Києві (фото)

Новини

Окупанти посилили авіаудари по Україні – Генштаб
Сьогодні, 06:49
Півтора року повномасштабної війни: ЗСУ відкидають ворога на всіх напрямках
Вчора, 06:53
Енергосистема України взяла рекордний обсяг аварійної допомоги з Польщі та Румунії
23 серпня, 13:08
Знищено «Солнцепьок» і склади боєприпасів: ЗСУ потужно вдарили по ворогу
23 серпня, 07:17
Скандал на форумі ветеранів: народну депутатку не пустили до зали
22 серпня, 16:14
ЗСУ зайшли у село Роботине на Запоріжжі та евакуюють місцевих
22 серпня, 10:24

Прес-релізи

Фонд Порошенка витратив на допомогу ЗСУ понад 2,69 млрд грн
Фонд Порошенка витратив на допомогу ЗСУ понад 2,69 млрд грн
24 серпня, 18:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту