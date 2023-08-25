Водіям-екстремалам приготуватися. Рада готує великі штрафи за дрифт

Пропонується ввести штраф до 17 тис. грн з позбавлення права керувати автівкою до одного року

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про запровадження адміністративної відповідальності за навмисне кероване занесення транспортного засобу (дрифтування). Про це повідомляє «Главком».

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Авторами законопроєкту є Анатолій Бурміч і Валерій Гнатенко, котрі обралися від забороненої партії ОПЗЖ. Парламентарі ініціюють ввести нову 122-6 статтю Кодексу про адміністративні правопорушення («Навмисне кероване занесення (дрифтування) транспортного засобу»), яка передбачатиме певні санкції. Зокрема, якщо водій допустить порушення Правил дорожнього руху у вигляді дрифтування, доведеться заплатити штраф у розмірі 8,5 тис. грн. Якщо ж подібне повториться протягом року, тоді штраф буде вищим – 17 тис. грн. Плюс вводиться додаткове покарання у вигляді позбавлення права керування транспортними засобами від шести місяців до одного року.

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Право складати адмінпротоколи на водіїв-екстрималів законотворці хочуть закріпити за співробітниками Нацполіції.

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Крім цього, автори законопроєкту зауважили: водіям, котрі допустять навмисне занесення автомобіля, не вдасться уникнути покарання. Для цього у Кодексі про адміністративні правопорушення окремо буде прописано, що суди не зможуть застосувати до порушників статтю 22 Кодексу про адміністративні правопорушення, яка звільняє від адмінвідповідальності за малозначність правопорушення.

«Існують випадки керування транспортними засобами у так званому дрифті. Такі дії здійснюються, зокрема, на територіях житлових масивів, парковках торгових центрів, що створює додаткову загрозу пішоходам, водіям інших транспортних засобів, порушує спокій громадян… Законопроєкт спрямований на посилення захисту учасників дорожнього руху від небезпечних дій водіїв, що здійснюють дрифтування, та посилення захисту людей від впливу шуму», – сказано у пояснювальній записці до законопроєкту.

Як повідомляв «Главком», у квітні у Києві поліцейські запросили на захід поціновувачів гучного автомобільного дрифту представників військового комісаріату, щоб ті роздали повістки.