Дрифт на Софійській площі у Києві: суд скасував арешт двох спортивних автомобілів

Софійська площа після знімання реклами, де авто дрифтували на великій швидкості

Автівки визнано речовими доказами у справі про хуліганство

Київський апеляційний суд скасував ухвалу Шевченківського районного суду Києва від 19 серпня про арешт двох машин Nissan Silvia і Nissan 350Z, які відзначилися у скандальній їзді на Софійській площі в Києві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу від 15 вересня.

За даними досудового розслідування, 10 серпня 2021 року на вул. Володимирська, 18/2 у Києві (Софіївська площа) двоє невстановлених слідством осіб на двох автомобілях, перебуваючи на пішохідній зоні, грубо порушували громадський порядок. Зокрема, на великій швидкості їздили навколо пам`ятника Богдану Хмельницькому. На відео зафіксовано, як автівки їздять колами по площі. При цьому на бруківці залишаються чорні сліди від шин. Це викликало неабияке обурення киян.

Автомобілі влаштували дрифт на Софійській площі для зйомок, які проводила приватна компанія. Проведення цих зйомок столична влада та поліція не дозволяли.

Цього ж дня слідчий поліції №4 Шевченківського управління поліції визнав обидва транспортні засоби речовими доказами у кримінальному провадженні за фактом «Хуліганство» (ч. 2 ст. 296 КК України). 19 серпня Шевченківський райсуд за клопотанням прокурора арештував вказані машини.

З таким рішенням не погодилися власники транспортних засобів і через своїх представників звернулися до апеляційного суду. Автори апеляційних скарг вважали ухвалу суду першої інстанції незаконною та необґрунтованою через істотне порушення вимог кримінального процесуального закону.

Також, на думку скаржників, органом досудового розслідування не доведено існування ризику знищення майна. Разом з тим, вилучені транспортні засоби мають спортивне призначення, офіційну реєстрацію, є коштовними та підлягають спеціальному обслуговуванню, яке орган досудового розслідування не в змозі забезпечити.

Апеляція погодилася із цими аргументами та назвала арешт автівок незаконним і необґрунтованим. Адже прокурор не довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

Також апеляційний суд наголосив, що автівки можуть бути передані власникам на відповідальне зберігання, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.

Нагадаємо, в одній із спортивних автівок за кермом перебував професійний український дрифт-пілот Олександр Гринчук. Одразу після скандального дрифту він заявив, що захід на Софіївській площі мав на меті не лише просування бренду приватної компаніїй, а й був пов'язаний із Днем Незалежності України. Окрім того, за словами Гринчука, компанія планувала прибирати площу сама.

Наприкінці вересня столична поліція назвала попередню суму збитків, завданих Софійській площі внаслідок дрифту – це близько 50 тис. грн.

Додамо, що протягом трьох днів комунальники, клінінгові компанії та активісти відмивали бруківку на Софійській площі. Відпрацювали близько 3 тис. кв. м покриття.