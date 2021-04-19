Люксовий кросовер Rolls-Royce перетворили на броньовик

Rolls-Royce Cullinan перетворили на броньований кросовер, який не боїться куль та вибухів

Один з найдорожчих кросоверів в світі – люксовий Rolls-Royce Cullinan – перетворили на броньовик. Автор проєкту – канадське ательє Inkas Armored.

Майстри пропонують капсульну броню: куленепробивний Cullinan здатний витримати обстріл патронами калібру 7.62 і одночасний підрив двох ручних гранат під днищем.

Бронювання приховане, і чорний тонований кросовер мало чим відрізняється від «легких» побратимів. Але якщо придивитися, видно потовщено скло, посилені гальмівні механізми, нестандартні шини; під кришкою багажника ховається поперечний сталевий лист.

Броньований Rolls-Royce Cullinan

Захист акумулятора і електронного блоку управління двигуном входить в стандартний набір оснащення. Автоматична система пожежогасіння, сигнально-голосовий пристрій, стробоскопи та система зв'язку доступні за доплату.

Втручання в силову установку не передбачено. Під капотом Cullinan – бензиновий турбомотор потужністю 571 кінських сил і 850 Нм крутного моменту. Двигун працює в парі з 8-швидкісним «автоматом» і повним приводом.