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    Mercedes електрифікує легендарний позашляховик

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    Mercedes G-Class - Mercedes електрифікує легендарний позашляховик
    Mercedes G-Class

    Німці зроблять з легендарного Mercedes G-Class електромобіль

    Легендарний Mercedes G-Class, більш відомий як «Гелендваген», стане електромобілем. Про це свідчать дані Відомство інтелектуальної власності Євросоюзу. Німецька компанія подала заявку на реєстрацію нового торгового знака EQG.

    Заявка на електричний G-Class знаходиться на розгляді європейського Відомства інтелектуальної власності з початку квітня. У реєстраційному документі нового товарного знака Mercedes-Benz згадуються найменування EQG 580 і EQG 560. Інших подробиць компанія поки не розкриває. Очікується, що «зелений» Gelandewagen з'явиться не раніше 2022 року.

    Mercedes G-Class
    Mercedes G-Class

    Перші згадки про електричному G-Class з'явилися в листопаді 2019 року. Тоді глава Mercedes-Benz Cars Ола Келеніус заявив, що «Гелендваген» буде останнім автомобілем c ДВЗ, від якого відмовиться компанія. При цьому позашляховик рано чи пізно доведеться зняти з конвеєра, тому інженери опрацьовували можливість повної електрифікації культової моделі.

    В цьому році Mercedes-Benz також покаже EQS – електричну версію S-Class. Його прем'єра очікується вже цього літа. До того ж українське представництво виробника вже підтвердило, що восени новинка з’явиться і в Україні.

    Що відомо про Mercedes EQS – дивіться за цим посиланням.

    Теги: Mercedes G-Class
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