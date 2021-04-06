Mercedes електрифікує легендарний позашляховик

Німці зроблять з легендарного Mercedes G-Class електромобіль

Легендарний Mercedes G-Class, більш відомий як «Гелендваген», стане електромобілем. Про це свідчать дані Відомство інтелектуальної власності Євросоюзу. Німецька компанія подала заявку на реєстрацію нового торгового знака EQG.

Заявка на електричний G-Class знаходиться на розгляді європейського Відомства інтелектуальної власності з початку квітня. У реєстраційному документі нового товарного знака Mercedes-Benz згадуються найменування EQG 580 і EQG 560. Інших подробиць компанія поки не розкриває. Очікується, що «зелений» Gelandewagen з'явиться не раніше 2022 року.

Mercedes G-Class

Перші згадки про електричному G-Class з'явилися в листопаді 2019 року. Тоді глава Mercedes-Benz Cars Ола Келеніус заявив, що «Гелендваген» буде останнім автомобілем c ДВЗ, від якого відмовиться компанія. При цьому позашляховик рано чи пізно доведеться зняти з конвеєра, тому інженери опрацьовували можливість повної електрифікації культової моделі.

В цьому році Mercedes-Benz також покаже EQS – електричну версію S-Class. Його прем'єра очікується вже цього літа. До того ж українське представництво виробника вже підтвердило, що восени новинка з’явиться і в Україні.

Що відомо про Mercedes EQS – дивіться за цим посиланням.