- Що відомо про Mercedes EQS - найдорожчий електромобіль марки

Mercedes розповів про електромобіль представницького класу – EQS

Влітку 2021 року в Європі стартують продажі унікального електромобіля – Mercedes EQS. Його унікальність полягає в тому, що це, за великим рахунком, перший серійний електрокар представницького класу. Іншими словами, це електричний аналог Mercedes S-Class.

Хоча, треба відзначити, що в цілому преміальні електромобілі на ринку вже є. Один з них – це Porsche Taycan. Однак у випадку з Porsche мова скоріше йде про спортивний електрокар.

Силові агрегати

Mercedes EQS

Залежно від версії, EQS оснащується одним або двома електричними моторами в парі з батареєю на 90 або 107,8 кіловат-години. Віддача EQS 450+ c мотором на задній осі і молодшим акумулятором складе 331 кінську силу і 568 Нм крутного моменту.

На кожну «сотню» така машина витрачає 16,0-19,1 кіловат-години енергії, що можна порівняти з енергоспоживанням Tesla Model S.

Повнопривідний EQS 580 4Matic+ має ще один мотор. Силова установка у такого електрокара потужніша – 524 сили і 855 Нм. А без підзарядки він здатний проїхати до 770 кілометрів по циклу WLTP.

Розгону до 100 кілометрів на годину у EQS 580 займає менше п'яти секунд. Максимальна швидкість для обох варіантів однакова – 210 кілометрів на годину.

EQS підтримує зарядку змінним струмом потужністю до 22 кіловат (знадобиться докупити опціональний бортовий «зарядник») і постійним до 200. У другому випадку за 15 хвилин батарея наповниться енергією на 300 кілометрів пробігу.

Навігація електрокара навчена розраховувати споживання електроенергії і прокладати маршрут виходячи з безлічі параметрів. До уваги береться рельєф місцевості, навколишня температура, швидкість, необхідність в обігріві або охолодженні, температура на зарядних станціях, пробки та інше.

Власники EQS отримають доступ до 500 тисяч точок зарядки в 31 країні, в тому числі до 200 тисяч в Європі.

Мультимедійна система

EQS буде оснащено фірмовою мультимедійної системою компанії – MBUX Hyperscreen. Це означає, що електромобіль отримає три дисплеї:

12,3-дюймовий екран приладової панелі;

17,7-дюймовий тачскрін по центру;

12,3-дюймовий сенсорний монітор перед пасажиром.

Всі дисплеї об’єднані в одну панель. Через це центральні повітроводи довелося замаскувати, а «фізичні» кнопки на кшталт запуску двигуна і аварійної світлової сигналізації перемістилися на центральний тунель.

Інші особливості медіа системи – тактильний зворотний зв'язок, вражаюча енергоозброєність (за роботу комплексу відповідають вісім процесорів і 24 гігабайти оперативної пам'яті) і інтегровані музичні сервіси.

Електроніка здатна самонавчатися, реагувати на жести водія та пасажирів, також є голосове управління.

Топові Mercedes-Benz EQS оснастять 710-ватної аудіосистемою Burmester з 15 динаміками. Акустика зможе наслідувати звуки двигуна внутрішнього згоряння, або створювати особливий «звуковий ландшафт», наприклад, імітувати звуки дощу, лісу або морського прибою.

Крім фірмової медіа системи електричний флагман Mercedes-Benz можна оснастити проекційним дисплеєм з функцією доповненої реальності.

Інтер’єр та екстер’єр

Базові EQS отримають звичайний інтер'єр з вертикально-орієнтованим 12,8-дюймовим тачскріном і 12,3-дюймовим «планшетом» приладової панелі. А у спортивних версій AMG Line з'явиться кермо зі здвоєними спицями.

Екстер'єр нового електромобіля поки тримається в секреті. Але відомо, що EQS буде 5-дверним ліфтбеком з рекордним для серійних машин коефіцієнтом аеродинамічного опору. Також покупці зможуть розраховувати на незвичайні пропорції з коротким переднім звисом і довгою базою.