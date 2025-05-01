Трамп схвалив перший експорт зброї в Україну на суму $50 млн – Kyiv Post

Адміністрація Трампа схвалила перший експорт зброї до України та частково зняла затримку військової допомоги

Адміністрація Трампа схвалила перший експорт зброї в Україну на суму $50 млн шляхом прямих комерційних продажів (DCS) Києву. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Kyiv Post.

Цей дозвіл, перший з моменту повернення Трампа до Білого дому, було надано лише через кілька тижнів після того, як адміністрація призупинила всю військову допомогу Україні для її перегляду. Влада наголосила, що тепер пріоритет – не тривала військова підтримка, а спроба припинити конфлікт шляхом дипломатії, використовуючи вплив США.

Конгрес у своєму останньому пакеті допомоги схвалив продаж Україні зброї, пов'язаної з DCS, на суму понад $1 млрд. Зазначається, що з 2015 по 2023 рік США тихо санкціонували постійний експорт оборонних товарів і послуг на суму понад $1,6 млрд до України через DCS.

«Уся (програма, – «Главком») DCS тиха; її не оголошують публічно, як про іноземні військові продажі», – сказав Колбі Бадхвар, аналітик з питань безпеки в дослідницькій групі «Точний».

Повідомлення про ліцензію на продаж на суму $50 млн, з яким вперше ознайомилася Kyiv Post, було подано до Конгресу через Закон про контроль за експортом озброєнь. Він уповноважує президентів США контролювати імпорт та експорт оборонних товарів і послуг, згідно з офіційним повідомленням, надісланим до Конгресу з офісу законодавчих питань Державного департаменту.

Запропонований продаж охоплює експорт оборонних виробів, включаючи технічні дані, та оборонні послуги в Україну.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні після суперечки з очільником України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті.

До слова, президент США Дональд Трамп усвідомив усю складність переговорів із Росією та Україною. Про це пише британська газета The Times, повідомляє «Главком». Тому він замислився над виходом із цього процесу. Як зазначили журналісти, досягти угоди виявилося набагато важче, ніж укласти угоду із нерухомістю.