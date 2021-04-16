В Україні анонсовано новий преміальний електромобіль
В 2022 році в Україні з’явиться електричний кросовер Mercedes EQB
В 2022 році в Україні стартують продажі електричного преміального кросовера Mercedes EQB. Про це «Главком.Техно» повідомили в українському представництві німецької марки.
«Після виходу на ринок Китаю європейська версія EQB з'явиться пізніше у цьому році. В Україні прем'єра нового EQB очікується у першому півріччі 2022 року», - повідомили в місцевому офісі Mercedes.
EQB буде представлено кількома моделями з переднім та повним приводом, різної потужності, а також батареєю з корисною ємністю від 66,5 кіловат-годин.
Також планується випуск версії зі збільшеним запасом ходу. На одному заряді батареї новинка зможе проїжджати до 500 кілометрів.
За неофіційною інформацією, Mercedes EQB матиме три версії електричних моторів: на 204, 272 та 304 кінські сили.
Питання про повний привід залишається відкритим. Ймовірно, EQB отримає як опію двомоторну силову установку.
Також очікується, що електромобіль буде оснащено передовими електронними помічниками, в тому числі автопілотом другого рівня. Це означає, що водій зможе прибирати руки з керма, але буде зобов'язаний стежити за рухом і бути готовим втрутитися в процес управління.
Mercedes EQB – не перший електромобіль компанії в Україні. Mercedes вже продає у нас EQC та EQA. Також цього року має дебютувати перший представницький електрокар компанії – Mercedes EQS. Всі подробиці про новинку – за цим посиланням.
Раніше «Главком.Техно» розповідав про те, які електромобілі з’являться в Україні у 2021 році.