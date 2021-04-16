В Україні анонсовано новий преміальний електромобіль

В 2022 році в Україні з’явиться електричний кросовер Mercedes EQB

В 2022 році в Україні стартують продажі електричного преміального кросовера Mercedes EQB. Про це «Главком.Техно» повідомили в українському представництві німецької марки.

«Після виходу на ринок Китаю європейська версія EQB з'явиться пізніше у цьому році. В Україні прем'єра нового EQB очікується у першому півріччі 2022 року», - повідомили в місцевому офісі Mercedes.

EQB буде представлено кількома моделями з переднім та повним приводом, різної потужності, а також батареєю з корисною ємністю від 66,5 кіловат-годин.

Також планується випуск версії зі збільшеним запасом ходу. На одному заряді батареї новинка зможе проїжджати до 500 кілометрів.

За неофіційною інформацією, Mercedes EQB матиме три версії електричних моторів: на 204, 272 та 304 кінські сили.

Питання про повний привід залишається відкритим. Ймовірно, EQB отримає як опію двомоторну силову установку.

Mercedes EQB на випробуваннях

Також очікується, що електромобіль буде оснащено передовими електронними помічниками, в тому числі автопілотом другого рівня. Це означає, що водій зможе прибирати руки з керма, але буде зобов'язаний стежити за рухом і бути готовим втрутитися в процес управління.

Mercedes EQB – не перший електромобіль компанії в Україні. Mercedes вже продає у нас EQC та EQA. Також цього року має дебютувати перший представницький електрокар компанії – Mercedes EQS. Всі подробиці про новинку – за цим посиланням.

Раніше «Главком.Техно» розповідав про те, які електромобілі з’являться в Україні у 2021 році.