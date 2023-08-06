В Україні хочуть ввести нові штрафи для водіїв

Водії та пасажири часто не дотримуються правил безпеки, перевозячи своїх великих домашніх тварин на руках

Штрафувати водіїв за такий ризик пропонується спочатку на 510 гривень

Верховна рада України хоче запровадити в Україні нові штрафи для автовласників – за небезпечне перевезення тварин. Про це стало відомо із законопроєкту №9016.

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У пояснювальній записці до проєкту йдеться, що водії та пасажири часто не дотримуються правил безпеки, перевозячи своїх великих домашніх тварин на руках або на колінах.

Такі тварини можуть заважати керувати автомобілем або відволікати увагу водіїв, переконані депутати.

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Штрафувати водіїв за такий ризик пропонується спочатку на 510 гривень, а при повторному – на 850 гривень.

Нагадаємо, що з 1 липня на дорогах Польщі діють оновлені правила дорожнього руху. Вони спрямовані на підвищення безпеки людей, збереження вантажів та транспортних засобів. Нові правила для водіїв стосуються не лише зміни загальних положень дорожнього руху, а й підвищення штрафів та нової системи накопичення штрафних балів.