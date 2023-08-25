Головна Техно Авто
search button user button menu button

Правила виїзду за кордон для пасажирського транспорту буде змінено 1 вересня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Правила виїзду за кордон для пасажирського транспорту буде змінено 1 вересня
До 1 вересня необхідно оновити дані щодо класу екологічності пасажирських транспортних засобів
фото з відкритих джерел

Транспортний засіб без визначеного класу екологічності або з ЄВРО-1, подати заявку на перетину кордону не зможе

З 1 вересня, якщо у пасажирському транспортному засобі не буде визначений клас екологічності або зазначений клас екологічності ЄВРО-1 (екологічний стандарт, що регулює вміст шкідливих речовин у вихлопних газах – «Главком»), подати заявку на перетину кордону стане неможливим. Про це повідомляє Укртрансбезпека.

Наголошується, що до 1 вересня необхідно оновити дані щодо класу екологічності в тих пасажирських транспортних засобах, у відомостях яких не вказано клас екологічності або вказано клас екологічності ЄВРО-1.

«Протерміновані документи не прийматимуться», – йдеться в повідомленні.

Якщо у свідоцтві про реєстрацію є відмітка класу екологічності, у такому разі сертифікат надавати не потрібно.

Також роз'яснюється, що з 1 вересня до заяви на отримання ліцензії, крім документів, передбачених ст. 11 закона «Про ліцензування видів господарської діяльності», слід також додавати такі підтвердні документи:

  • відомості про власні, орендовані, надані ліцензіату в кредит або лізинг транспортні засоби,
  • завірені заявником копії свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу та тимчасових реєстраційних талонів, якщо передбачено їх оформлення.

Нагадаємо, екологічний стандарт «Євро-3» впроваджений у Європейському Союзі з 1999 року, «Євро-4» – з 2005, «Євро-5» – з 2009, «Євро-6» – у вересні 2015 року.

Україна запровадила «Євро-3» у 2013 році, «Євро-4» – у 2014, а екологічний стандарт «Євро-5» почав діяти з 1 січня 2016.

Читайте також: Екологічність електромобілів – міф. Експерти пояснили, чому це так
Теги: екологія транспорт кордон Європейський союз

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чинна заборона на імпорт українського зерна діє до 15 вересня
П'ять країн ЄС знову закликали продовжити заборону на імпорт українського зерна
26 липня, 02:09
Через негоду оголошений перший рівень небезпеки
Затоплені переходи, затримується транспорт: столицю накрила потужна злива (відео)
31 липня, 16:53
«Державність – священний кордон, який захищає націю від неволі». Звернення президента
«Державність – священний кордон, який захищає націю від неволі». Звернення президента
28 липня, 12:25
Лукашенко розуміє наслідки нападу на Польщу, яка є членом НАТО
Польський генерал відверто заявив про наслідки можливого нападу Білорусі на Польщу
2 серпня, 17:04
Користувачі мережі наголошують, що син не винен у скандальних заявах свого батька Вадима Денисенка
Скандал навколо сина Денисенка. Знайомі сім'ї розповіли, чому хлопець за кордоном
7 серпня, 13:49
Передбачається, що додаткові резерви газу допоможуть утримати зростання цін на паливо у ЄС
Зберігання газу в Україні допоможе Європі посилити енергетичну безпеку – The Telegraph
11 серпня, 16:03
Через кордон з Росією до України щодня потрапляють 150 людей
В’їзд із РФ та Білорусі до України: де працюють гуманітарні коридори
10 серпня, 15:28
В Україні зміняться правила перетину кордону та норми видачі документів, необхідних для цього
НАЗК підготувало нові правила перетину кордону
12 серпня, 23:28
Дуда і Зеленський мають приязні стосунки
Польща відчуває втому від війни в Україні – Washington Post
13 серпня, 18:00

Авто

Правила виїзду за кордон для пасажирського транспорту буде змінено 1 вересня
Правила виїзду за кордон для пасажирського транспорту буде змінено 1 вересня
Водіям-екстремалам приготуватися. Рада готує великі штрафи за дрифт
Водіям-екстремалам приготуватися. Рада готує великі штрафи за дрифт
Чому українці стали частіше купувати елітні авто: пояснення експерта
Чому українці стали частіше купувати елітні авто: пояснення експерта
На українських дорогах з'являться нові камери автофіксації правопорушень
На українських дорогах з'являться нові камери автофіксації правопорушень
Кабмін спростив отримання низки послуг для водіїв
Кабмін спростив отримання низки послуг для водіїв
В Україні змінилися правила реєстрації нових авто
В Україні змінилися правила реєстрації нових авто

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
78K
Німеччина відсилає назад до Польщі тисячі мігрантів: причина
21K
Експерт пояснив, що найбільше сьогодні заважає українському контрнаступу
15K
«Я просив його залишити особисті амбіції»: Кадиров через добу відреагував на загибель Пригожина
14K
У Києві дві сестри станцювали на могилі батька-військового: їх затримала поліція (фото, відео)
11K
Терорист Гіркін із СІЗО розказав, хто вбив Пригожина
9022
Знущання буде взаємним. Український посол пояснює, чому Київ має зупинити безвіз з Ізраїлем

Новини

Переправляв в Україну «вагнерівських» інструкторів: гендиректор авіакомпанії РФ отримав підозру
Сьогодні, 15:24
Окупанти посилили авіаудари по Україні – Генштаб
Сьогодні, 06:49
Півтора року повномасштабної війни: ЗСУ відкидають ворога на всіх напрямках
Вчора, 06:53
Енергосистема України взяла рекордний обсяг аварійної допомоги з Польщі та Румунії
23 серпня, 13:08
Знищено «Солнцепьок» і склади боєприпасів: ЗСУ потужно вдарили по ворогу
23 серпня, 07:17
Скандал на форумі ветеранів: народну депутатку не пустили до зали
22 серпня, 16:14

Прес-релізи

Фонд Порошенка витратив на допомогу ЗСУ понад 2,69 млрд грн
Фонд Порошенка витратив на допомогу ЗСУ понад 2,69 млрд грн
24 серпня, 18:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту