Правила виїзду за кордон для пасажирського транспорту буде змінено 1 вересня

Транспортний засіб без визначеного класу екологічності або з ЄВРО-1, подати заявку на перетину кордону не зможе

З 1 вересня, якщо у пасажирському транспортному засобі не буде визначений клас екологічності або зазначений клас екологічності ЄВРО-1 (екологічний стандарт, що регулює вміст шкідливих речовин у вихлопних газах – «Главком»), подати заявку на перетину кордону стане неможливим. Про це повідомляє Укртрансбезпека.

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Наголошується, що до 1 вересня необхідно оновити дані щодо класу екологічності в тих пасажирських транспортних засобах, у відомостях яких не вказано клас екологічності або вказано клас екологічності ЄВРО-1.

«Протерміновані документи не прийматимуться», – йдеться в повідомленні.

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Якщо у свідоцтві про реєстрацію є відмітка класу екологічності, у такому разі сертифікат надавати не потрібно.

Також роз'яснюється, що з 1 вересня до заяви на отримання ліцензії, крім документів, передбачених ст. 11 закона «Про ліцензування видів господарської діяльності», слід також додавати такі підтвердні документи:

відомості про власні, орендовані, надані ліцензіату в кредит або лізинг транспортні засоби,

завірені заявником копії свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу та тимчасових реєстраційних талонів, якщо передбачено їх оформлення.

Нагадаємо, екологічний стандарт «Євро-3» впроваджений у Європейському Союзі з 1999 року, «Євро-4» – з 2005, «Євро-5» – з 2009, «Євро-6» – у вересні 2015 року.

Україна запровадила «Євро-3» у 2013 році, «Євро-4» – у 2014, а екологічний стандарт «Євро-5» почав діяти з 1 січня 2016.