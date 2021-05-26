Найдешевший автомобіль програв гонку велосипеду: захопливе відео

Bajaj Qute, який називають найдешевшим автомобілем, програв гонку на чверть милі велосипеду

Блогери з Південною Африки влаштували незвичну гонку. На треку опинилися «спортсмени» з різних світів. Перший – це Bajaj Qute. Його дуже часто називають найдешевшим автомобілем в світі. Хоча фактично це навіть не автомобіль, а, скоріше, мотоколяска, яку побудовано за тим самим принципом, що і радянську «інвалідку».

Другий учасник – велосипед, за кермом якого перебував місцевий спортсмен Ешлі Олдфілд (Ashley Oldfield).

Учасники змагалися у дрег-рейсі – це заїзді на чверть милі. Це приблизно 402 метри.

З самого початку велосипедист не лишив Qute жодних шансів. Хоча, невідома яким би був результат, якщо б велосипедом керувала пересічна людина.

Декілька років тому індійський Bajaj Qute намагалися продавати навіть в Україні. За нього просили приблизно 5,4 тисячі доларів. І позиціонували як найдешевший автомобіль. Хоча автомобілем цей транспортний засіб називати, звісно, неправильно.

Технічні характеристики відразу ж видають в Bajaj Qute мотоцикл. В районі задньої осі розмістився одноциліндровий мотор об'ємом 0,22 літра. Двигун працює в парі з механічною коробкою передач.

Трансмісія також від мотоцикла. А це означає, що вона секвентальна – швидкості перемикаються лише послідовно. Тобто, ви не можете перемкнутися з першої на третю передачу, оминувши другу.

В середньому Qute споживає близько 2,7 літра бензину на 100 кілометрів. Але не думайте, що ви зможете далеко уїхати на одній заправці. Обсяг бака - 8 літрів. Отже, заправлятися потрібно через кожні 300 кілометрів.