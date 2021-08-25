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    Найпопулярніший позашляховик в Україні конкуруватиме з «танком» (фото)

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    Рамний позашляховик Tank 600 - Найпопулярніший позашляховик в Україні конкуруватиме з «танком» (фото)
    Рамний позашляховик Tank 600
    Фото: Great Wall

    Китайці показали рамний позашляховик – Tank 600, який складе конкуренцію Toyota Land Cruiser, найпопулярнішому позашляховику в Україні

    Китайський автомобільний концерн Great Wall показав новий п'ятиметровий рамний позашляховик Tank 600. Новинка має поборотися за покупців з Toyota Land Cruiser – родиною дуже популярних японських позашляховиків. Наприклад, один з них – Land Cruiser Prado – входить в топ-10 найпопулярніших автомобілів в Україні та є вітчизняним бестселером серед всюдиходів.

    Great Wall почав продавати рамні позашляховики під брендом Tank цього року, і поки в лінійці єдина модель - Tank 300. Тепер в лінійці з’явиться і «шестисотий».

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    Найпопулярніший позашляховик в Україні конкуруватиме з «танком» (фото)
    Найпопулярніший позашляховик в Україні конкуруватиме з «танком» (фото)
    Найпопулярніший позашляховик в Україні конкуруватиме з «танком» (фото)
    Найпопулярніший позашляховик в Україні конкуруватиме з «танком» (фото)

    Tank 600 отримає нову рамну платформу з базовим заднім приводом. Базовим мотором стане 3-літровий бензиновий двигун, який видає 354 кінських сил та 500 Нм крутного моменту. Трансмісія – 9-ступінчастий «автомат».

    У перспективі «шестисотий» може стати гібридом з бензин-електричною силовою установкою.

    В майбутньому Great Wall випустить цілу лінійку рамних позашляховиків і пікапів.

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    Теги: Great Wall авторинок позашляховики
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    Найпопулярніший позашляховик в Україні конкуруватиме з «танком» (фото)