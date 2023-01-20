Названо найдорожчий автомобільний бренд 2023 року

Минулого року лідеркою була Toyota, але зараз вона втратила свої позиції

Найдорожчим автомобільним брендом 2023 року визнано марку Tesla

Електрокари завойовують все більшу популярність у автопромі та серед споживачів. Тому не стала сюрпризом звістка про те, що найдорожчим автомобільним брендом 2023 року визнано марку Tesla, повідомляє видання autoconsulting.ua. До речі, минулого року це місце займала Toyota.

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За даними Brand Finance, вартість Tesla оцінюється в $ 66,2 млрд, що на 44% вище за її торішню ціну.

Що стосується другого місця у рейтингу – тут опинився Mercedes-Benz, який оцінили у $ 58,8 млрд. – на 3% дешевше, ніж торік.

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На третьому місці – торішня лідерка Toyota. До речі, її вартість знизилася на 18%. І зараз вона коштує $ 52,5 млрд.

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Крім того, у топ-50 потрапили BMW (33 місце), Porsche (40 місце), Mitsubishi (43 місце) та Volkswagen (47 місце).

Лідером за темпами зростання вартості, окрім Tesla, виявився китайський BYD: він додав 57% і оцінюється в $ 10 млрд.

Минулого року трійка лідерів серед автомобільних компаній виглядала так: на першому місці Toyota ($ 64,3 млрд), на другому – Mercedes-Benz ($ 60,8 млрд), а на третьому Tesla ($ 46 млрд).

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Нагадаємо, у Китаї сотні власників Tesla протестували через несподіване зниження цін

Крім того, Ілон Маск потрапив до Книги рекордів Гіннеса.