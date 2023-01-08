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У Китаї сотні власників Tesla протестували через несподіване зниження цін

Людмила Яцюк
glavcom.ua
У Китаї сотні власників Tesla протестували через несподіване зниження цін
Власники електромобілів розчаровані різким зниженням цін і відсутністю пояснень з боку Tesla
фото Reuters

Напередодні Tesla знизила ціни на 13-24%

Сотні власників Tesla зібралися в автосалонах і дистриб'юторських центрах автовиробника в Китаї у вихідні, вимагаючи знижок і кредитів після раптового зниження цін: вони стверджують, що переплатили за куплені раніше електромобілі. Про це пише Reuters.

Так, у суботу близько 200 покупців Tesla Model Y і Model 3 зібралися у центрі Tesla в Шанхаї, щоб висловити протест проти рішення автовиробника знизити ціни вдруге за три місяці.

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Протести відбулися у багатьох містах: від Ченду до Шеньчженя
фото Reuters

«Вони вважали, що ціни, які Tesla встановила на свої автомобілі в кінці минулого року, не будуть знижені так різко. Заплановане закінчення терміну дії державної субсидії в кінці 2022 року також змусило багатьох завершити свої покупки до кінця року», – пише агентство.

Reuters також повідомило про протести у центрах доставки та магазинах Tesla та інших китайських містах від Ченду до Шеньчженя.

Напередодні, 6 січня, Tesla знизила ціни на 13-24%.

Аналітики кажуть, що цей крок компанії, ймовірно, збільшить її продажі, які впали в грудні, і змусить інших виробників електромобілів також знизити ціни в умовах падіння попиту на найбільшому в світі ринку авто з акумуляторними батареями.

«Це може бути нормальною діловою практикою, але це не те, як повинен поводитися відповідальний бізнес», – сказав один із покупців, який протестував в суботу в центрі доставки компанії в передмісті Шанхаю Міньян.

Він та інші власники електромобілів заявили, що розчаровані різким зниженням цін і відсутністю пояснень з боку Tesla для нещодавних покупців.

При цьому поліція сприяла зустрічі між співробітниками Tesla і покупцями, на якій протестувальники передали список вимог, включаючи вибачення і компенсацію або інші кредити.

За словами одного із протестувальників, співробітники Tesla погодилися відповісти до вівторка.

На одному відео, яке, як підтвердило агентство Reuters, було знято в магазині Tesla в Ченду, натовп скандує: «Поверніть гроші».

За інформацією Reuters, компанія Tesla не планує виплачувати компенсацію покупцям, які прийняли замовлення до останнього зниження цін, повідомив агентству в суботу представник Tesla China. Він не відповів на прохання прокоментувати протести.

До слова, ЗМІ повідомили про те, що після скасування у Китаї антиковідних обмежень в країні «з безпрецедентною швидкістю» почали помирати провідні інженери та вчені: в одній тільки Інженерній академії Китаю (CAE) менш ніж за місяць померли її 20 членів, це більше, ніж зазвичай помирає за рік.

Нагадаємо, як заявив директор ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майк Райан, Дані стосовно епідемії Covid-19, які надає Китай, не дають вірної картини та занижують кількість госпіталізацій і смертей. 

Як повідомив Bloomberg, зі збільшеним навантаженням через спалах коронавірусної інфекції у Китаї не справляються крематорії. Через перевантажені крематорії людям довелося спалювати тіло померлого родича прямо у дворі будинку.

Тим часом ЄС запропонував Китаю безкоштовні вакцини від COVID-19, щоб допомогти Пекіну стримати масовий спалах після рішення скасувати суворі загальнонаціональні обмеження, пов'язані з пандемією.

Теги: Китай ціни протест

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