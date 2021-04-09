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    Названо найпопулярніші автомобілі в Україні в 2021 році

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    Toyota RAV4 &ndash; найпопулярніший автомобіль в Україні за результатами продажів в першому кварталі 2021 року - Названо найпопулярніші автомобілі в Україні в 2021 році

    Toyota RAV4 – найпопулярніший автомобіль в Україні за результатами продажів в першому кварталі 2021 року

    Які автомобілі українці найчастіше купували в першому кварталі 2021 року

    Незважаючи на пандемію коронавірусу, в Україні зростає попит на автомобілі, як нові, так і вживані. Про це свідчить статистика «Укравтопрома». За даними асоціації, в січні-березні 2021 року українці поставили на облік майже 110 легкових автівок. Це на 9% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

    Переважно це були вживані автомобілі: за результатами кварталу імпортні моделі з пробігом зайняли 80% ринку.

    Найпопулярніші нові моделі

    За підсумками перших трьох місяців 2021 року п’ятірка найпопулярніших нових автомобілів виглядає наступним чином:

    1. Toyota RAV-4 – продано 1478 автомобілів;
    2. Renault Duster – 1269 авто;
    3. Kia Sportage – 1182 авто;
    4. Nissan Qashqai – 653 авто;
    5. Renault Sandero – 639 авто.

    Найпопулярніші вживані автомобілі

    У топ-5 вживаних легкових авто, що вперше були зареєстровані в Україні в першому кварталі 2021 року, потрапили:

    1. Renault Megane – 5329 авто;
    2. Volkswagen Passat – 4560 авто;
    3. Skoda Octavia – 4281 авто;
    4. Volkswagen Golf – 4214 авто;
    5. Ford Focus – 3257 авто.
    Теги: Toyota RAV4 Kia Sportage Skoda Octavia Renault Sandero Renault Duster Nissan Qashqai
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