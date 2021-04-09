Названо найпопулярніші автомобілі в Україні в 2021 році
Toyota RAV4 – найпопулярніший автомобіль в Україні за результатами продажів в першому кварталі 2021 року
Які автомобілі українці найчастіше купували в першому кварталі 2021 року
Незважаючи на пандемію коронавірусу, в Україні зростає попит на автомобілі, як нові, так і вживані. Про це свідчить статистика «Укравтопрома». За даними асоціації, в січні-березні 2021 року українці поставили на облік майже 110 легкових автівок. Це на 9% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Переважно це були вживані автомобілі: за результатами кварталу імпортні моделі з пробігом зайняли 80% ринку.
Найпопулярніші нові моделі
За підсумками перших трьох місяців 2021 року п’ятірка найпопулярніших нових автомобілів виглядає наступним чином:
- Toyota RAV-4 – продано 1478 автомобілів;
- Renault Duster – 1269 авто;
- Kia Sportage – 1182 авто;
- Nissan Qashqai – 653 авто;
- Renault Sandero – 639 авто.
Найпопулярніші вживані автомобілі
У топ-5 вживаних легкових авто, що вперше були зареєстровані в Україні в першому кварталі 2021 року, потрапили:
- Renault Megane – 5329 авто;
- Volkswagen Passat – 4560 авто;
- Skoda Octavia – 4281 авто;
- Volkswagen Golf – 4214 авто;
- Ford Focus – 3257 авто.