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    Названо найпопулярніші вживані автомобілі в Україні у 2021 році

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    Найпопулярніші вживані автомобілі в Україні - Названо найпопулярніші вживані автомобілі в Україні у 2021 році
    Найпопулярніші вживані автомобілі в Україні
    Фото з відкритих джерел

    Які автомобілі з пробігом найчастіше купували українці в першому кварталі 2021 року

    Незважаючи на шалену популярність кросоверів, серед бестселерів на ринку вживаних автомобілів немає жодного автомобіля класу SUV. Про це свідчать дані видання Auto-Consulting.

    Так, у першому кварталі 2021 року українці найчастіше серед автомобілів з пробігом купували Volkswagen Passat. Це комфортабельний німецький седан, який в автосалонах у новому стані коштує недешево – від 830 тисяч гривень.

    На другому місті опинилася Skoda Octavia. Цей автомобіль продається в кузові ліфтбек або універсал. На ринку вживаних автомобілів «Октавія» традиційно займає сильні позиції. Її цінують за місткий салон та німецьку ергономіку від Volkswagen, якому належить чеська марка.

    На третій сходинці – ще однин Volkswagen. Цього разу Golf. В Україні цей автомобіль офіційно продається лише у вигляді хетчбека, але з Європи можна пригнати і більш практичний універсал з дволітровим дизельним мотором.

    В цілому, за даними Auto-Consulting, топ-10 «вживаних» бестселерів за результатами першого кварталу 2021 року виглядає наступним чином.

    1. Volkswagen Passat
    2. Skoda Octavia
    3. Volkswagen Golf
    4. Renault Megane
    5. Ford Focus
    6. Skoda Fabia
    7. Daewoo Lanos
    8. Opel Astra
    9. Hyundai Sonata
    10. Renault Scenic
    Теги: Opel Skoda Octavia Hyundai Volkswagen Renault Skoda
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