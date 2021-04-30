Названо найпопулярніші вживані автомобілі в Україні у 2021 році

Які автомобілі з пробігом найчастіше купували українці в першому кварталі 2021 року

Незважаючи на шалену популярність кросоверів, серед бестселерів на ринку вживаних автомобілів немає жодного автомобіля класу SUV. Про це свідчать дані видання Auto-Consulting.

Так, у першому кварталі 2021 року українці найчастіше серед автомобілів з пробігом купували Volkswagen Passat. Це комфортабельний німецький седан, який в автосалонах у новому стані коштує недешево – від 830 тисяч гривень.

На другому місті опинилася Skoda Octavia. Цей автомобіль продається в кузові ліфтбек або універсал. На ринку вживаних автомобілів «Октавія» традиційно займає сильні позиції. Її цінують за місткий салон та німецьку ергономіку від Volkswagen, якому належить чеська марка.

На третій сходинці – ще однин Volkswagen. Цього разу Golf. В Україні цей автомобіль офіційно продається лише у вигляді хетчбека, але з Європи можна пригнати і більш практичний універсал з дволітровим дизельним мотором.

В цілому, за даними Auto-Consulting, топ-10 «вживаних» бестселерів за результатами першого кварталу 2021 року виглядає наступним чином.