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Екснардеп Ляшко вперше за тривалий час вийшов на зв'язок і дорікнув українцям (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Екснардеп Ляшко вперше за тривалий час вийшов на зв'язок і дорікнув українцям (відео)
Ляшко наголосив, що на фронті росіяни щодня знищують автомобілі українських захисників
скріншот з відео

За словами військового, українці продовжують витрачати величезні суми на нові автомобілі

Колишній народний депутат та військовослужбовець Олег Ляшко записав відео, в якому звернувся до українців та звинуватив їх у купівлі дорогих автомобілів під час війни.

У своїй заяві Ляшко зауважив, що на тлі війни та постійних обстрілів українці продовжують витрачати величезні суми на нові автомобілі. За його словами, торік українці витратили 125 млрд грн на нові автівки, що на 18% більше порівняно з 2023 роком.

Як зазначив екснардеп, на фронті росіяни щодня знищують автомобілі, які є життєво важливими для військових.

«Росіяни цієї ночі обстріляли одну з моїх позицій, спалили автомобіль і два великі дрони. За минулий тиждень ми втратили три авто через роботу російських FPV. Ця нація точно розуміє, що відбувається? Це до тих, хто купує нові авто, зокрема Bentley, замість того, щоб придбати пікапи і відправити їх на фронт, де транспорт – це розхідний матеріал, який щодня знищують. Ви, хто купує нові авто, ви точно розумієте, що відбувається в нашій країні? Ви розумієте, що ця країна бореться за виживання? Що ми ледве стоїмо під натиском ворога. І кожне авто тут на фронті – як золото, як кров. І ви купуєте нові авто?» – каже військовий.

Нагадаємо, лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко, який служить у лавах ЗСУ та має військове звання лейтенант, був призначений командиром батальйону безпілотних систем управління окремої механізованої бригади.

Згідно із заявою 11-го армійського корпусу, рішення про переміщення лейтенанта та колишнього народного депутата Олега Ляшка на посаду командира батальйону безпілотних систем 63-ї окремої механізованої бригади прийнято на підставі клопотання та плану переміщення командира 63-ї ОМБР.

За даними, отриманими від 63-ї ОМБР, лейтенант Олег Ляшко за два роки служби в бригаді почав «одразу почав глибоко вдаватися в суть безпілотних систем та їх роль на полі бою, розуміючи їхню важливість».

До слова, Ляшко має на фронті персонального охоронця, який його захищає.

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Теги: Олег Ляшко депутат українці військові автомобіль

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