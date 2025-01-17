ДТП у центрі Вінниці: подробиці про постраждалих дівчат та водія

У Вінниці 22-річний чоловік збив 19-річних студенток на пішохідному переході

У Вінниці 22-річний водій автомобіля Mercedes здійснив наїзд на двох дівчат на пішохідному переході у центрі міста. Постраждалими є студентки медичного коледжу. Про це повідомляє місцеве видання «20 хвилин».

Зазначається, що дорогу по нерегульованому пішохідному переході перетинали 19-річні студентки Вінницького медичного коледжу ім. акад. Д.К.Заболотного:

Таткова Уляна, студентка групи 5 м/с бак.;

Серватинська Марія, колишня студентка групи 4 м/с А.

Одна із постраждалих дівчат з Брацлава Гайсинського району, інша – з села Тульчинського району.

Обидві постраждалі отримали травми різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані до місцевої лікарні. Медики оцінюють їхній стан як стабільний, але подальше лікування може потребувати часу.

Що відомо про водія Mercedes

Vinnitsa.info відзначає, що 22-річний водій автомобіля Mercedes, мешканець Тульчинського району. Слідчі готують матеріали для повідомлення водію про підозру, а також обрання йому запобіжного заходу. Поки він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Поліція затримала 22-річного водія автомобіля Mercedes, який здійснив наїзд на двох дівчат на пішохідному переході

Нагадаємо, що 16 січня о 16:20 на вулиці Театральна водій автомобіля Mercedes здійснив наїзд на пішоходів. Двоє дівчат, віком по 19 років, переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переході. З тілесними ушкодженнями вони госпіталізовані до лікарні.