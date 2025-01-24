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В Україні з'явився доступний седан з великим багажником (фото)

Дарія Демяник
glavcom.ua
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В Україні з'явився доступний седан з великим багажником (фото)
Оновлений MG 5 пізнається за зміненою передньою частиною
фото: MG 5/Instagram

Недороге авто має великий багажник і оснащене 110-сильним бензиновим двигуном

На український ринок вийшов новий MG 5. Недорогий седан з’явився в одному зі столичних автосалонів бренду, а його світлини опублікували на сторінці представництва марки в Instagram.

Ззаду оновили ліхтарі
Ззаду оновили ліхтарі

Седан MG 5 пройшов модернізацію і пізнається за зміненою передньою частиною з вужчою решіткою радіатора та тоншими діодними фарами. Також замінені ліхтарі та бампери автомобіля.

У салоні встановлено 10,25-дюймовий тачскрін
У салоні встановлено 10,25-дюймовий тачскрін

У салоні MG 5 2025 встановлено нову передню панель та великий 10,25-дюймовий тачскрін мультимедійної системи (вона доповнена Android Auto та Apple CarPlay). Компактний 4,6-метровий седан має великий багажник об’ємом 512 л.

Новий MG 5 в Україні коштує від 724 000 гривень, тобто $17 200. Седан оснащений кнопкою запуску двигуна, автоматичним кондиціонером, парктроніком, камерою заднього виду, датчиком світла.

В Україні з'явився доступний седан з великим багажником (фото) фото 1

Седан MG 5 оснащений 1,5-літровим бензиновим двигуном потужністю 110 к. с., який витрачає у середньому 6,4 л на 100 км і може використовувати бензин А-92. У парі з ним працює 5-ступінчаста механічна КПП.

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Джерело
Теги: бензин ринок автомобиль Україна

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