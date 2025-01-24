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Попит перевершив очікування: новий кросовер Peugeot активно розкуповують (фото)

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Попит перевершив очікування: новий кросовер Peugeot активно розкуповують (фото)
Peugeot 3008 став купе-кросовером
Фото: Stellantis

Модель випускають у бензинових, гібридних та електричних версіях

Попит на кросовер Peugeot 3008 третього покоління виявився вищим, аніж очікувалося. За перші пів року продажів модель зібрала понад 100 000 замовлень. Про це повідомляється на офіційному сайті концерну Stellantis.

Наразі новий Peugeot 3008 2025 представлений на європейському ринку. Найбільше кросовер зацікавив автомобілістів із Франції (35 000 замовлень), Великої Британії (25 000) та Німеччини (9000).

Модель випускають у бензинових, гібридних та електричних версіях
Модель випускають у бензинових, гібридних та електричних версіях
фото: Stellantis

Примітно, що 60% придбаних авто – у топовій комплектації GT. Частка електричних версій e-3008 становить 22%, хоча, приміром, у Нідерландах електрокари становлять 37% від усіх замовлених 3008.

Нагадаємо, що новий Peugeot 3008 кардинально змінився і став купе-кросовером. У нього виразніший дизайн, а у салоні встановлено великий вигнутий екран.

Лінійка Peugeot 3008 2025 – дуже різноманітна. Модель випускають із 1,6-літровим бензиновим турбомотором на 180 к. с., у 1,2-літровій 136-сильній версії з «м’якою» гібридною установкою та у 195-сильному плагін-гібридному варіанті, який може проїхати до 87 км на електротязі.

У салоні встановлено вигнутий дисплей
У салоні встановлено вигнутий дисплей
фото: Stellantis

Електромобіль Peugeot e-3008 представлений у модифікаціях із переднім та повним приводом потужністю від 210 до 320 сил. Запас ходу кросовера сягає 700 км.

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Джерело
Теги: автомобіль Peugeot

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